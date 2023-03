El doctor en història de l’art Pere Parramon, serà el número 2 de la llista del PSC a Girona

El doctor en Història de l’Art i Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la Universitat de Girona, Pere Parramon Rubio, serà el número 2 de la llista del PSC a Girona per les properes eleccions, segons ha pogut saber Diari de Girona. Parramon, nascut a Girona l’any 1977, ja es deixa veure en alguns esdeveniments del món cultural i, aquest dissabte per exemple, va assistir amb la cap de llista socialista, Sílvia Paneque, a la inauguració de la nova escultura de Francesc Torres Monsó al parc Central.

Pere Parramon, a més de ser doctor en història de l’art, té formació, entre altres àmbits, en Simbologia per la Universitat de Barcelona, i Direcció de centres docents públics per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) i de la International Association of Critics of Art (AICA), ha signat treballs, articles i crítiques en catàlegs i recopilacions nacionals i internacionals, així com en diferents publicacions periòdiques. És autor, juntament amb Lluïsa Faxedas, del llibre Art contemporani a Girona, 1994-2019 (GEiEG).

A més de l’art fantàstic, sobre el qual defensa la tesi doctoral Arte fantástico: Estrategias visuales de lo imposible, està interessat per l’art postcolonial, les qüestions de gènere i les relacions entre èpoques i artistes, segons consta al currículum abreujat de la pàgina personal de la UdG. És professor de secundària i a la UdG, i ha estat professor de Teoria de l’Art al Màster Integratiu d’Artteràpia de la UdG, impartint cursos i conferències per a nombroses institucions públiques i privades, i havent estat cap d’estudis i director de l’Institut Rafael Campalans.

Amics del Museu d'Art i Fundació Vila Casas

Pel que fa a la gestió artística i cultural, ha estat president de l’Associació dels Amics del Museu d’Art de Girona i coordinador d’exposicions i adjunt a direcció de la Fundació Vila Casas, i com a curador d’exposicions ha organitzat mostres per a diferents museus i fundacions (Museu Frederic Marès, Les Bernardes, Museu d’Art de Girona, Fundació ”la Caixa”, MUME, etc.). Amb la novel·la El noi saltador i la reina dels guardians rossos s’endinsa en la ficció com a forma alternativa de reflexió sobre el fenomen artístic, camí que segueix amb La llengua dels ocells (ambdues a Sd·edicions).

En els darrers dies, el PSC ha anat presentant diferents números de la candidatura però encara quedava per revelar qui seria el número 2. Bea Esporrín serà la número 3. La número 5 serà Cristina Cots, el número 6 Àngel Martínez, la 7 serà Carla López i el número 8 serà Josep Palouzié. Queda, encara, saber el número 4.