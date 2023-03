La possibilitat que s’aixequi un hotel a les naus en desús que hi ha al costat de la Farinera Teixidor de Girona s’allunya. Una sentència del TJSC ha estimat un recurs d’apel·lació de l’Ajuntament de Girona que provoca que els propietaris de les naus (que ja estan separades de la resta de l’edifici on s’hi ha obert un espai de coworking) hagin de presentar un Pla Especial que defineixi l’ordenació volumètrica de la finca a l’Ajuntament i que aquest decideixi si és procedent acceptar la proposta o no en funció, per exemple del planejament urbanístic vigent a la zona.

Es dona el cas que el setembre de l’any 2020, l’Ajuntament ja va denegar una petició de llicència d’obres per tirar les naus a terra i començar a construir l’hotel. Des del govern no es veia, ni es veu, amb bons ulls que hi pugui haver un establiment d’aquest tipus al costat d’un edifici noucentista projectat per Rafael Masó, construït l’any 1911 i inclòs al catàleg del patrimoni històric- artístic.

Fruit d’aquella denegació, els propietaris van portar el cas als jutjats. A inicis de l’any 2022, el jutge va donar-los parcialment la raó. No veia necessari desenvolupar un Pla Especial i obligava l’Ajuntament a tramitar el permís, tot i que aquesta tramitació no volia dir que acabés atorgant la llicència d’obres. Ara el TSJC però, sí que considera que abans de donar el permís de construcció cal tenir sobre la taula una proposta d’ordenació volumètrica, com reclamava l’ajuntament, per tenir més eines per posar desestimar l’enderroc de les naus i el permís per a l’hotel.