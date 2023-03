Esquerra Sant Julià de Ramis i Medinyà ha presentat les persones que formaran part de la candidatura republicana per les properes eleccions municipals del mes de maig. L’actual alcalde, Marc Puigtió, encapçalarà de nou una llista “paritària, molt pensada per la realitat del que necessita el nostre municipi”. “Tenim persones de diverses edats i formades en diferents àmbits, fet que fa que sigui una llista molt diversa i plural, preparadíssima per seguir governant”, ha remarcat.

Durant l’acte celebrat aquest dissabte a Can Bóta, s’ha presentat a les onze persones que aniran al capdavant de la llista, així com les deu persones suplents i a la resta de l’equip que dona suport a la candidatura. “Estic molt content de comptar amb un equip integrat per més de quaranta persones disposades a treballar pel futur del nostre municipi en un moment que, a nivell general, és complicat trobar gent que es vulgui involucrar en política”, ha explicat Puigtió. “Comptar amb aquest magnífic grup ho interpretem com a sinònim de la molt bona feina que hem fet durant els darrers 8 anys. La gent ja ens coneix i se sent identificada amb la manera com som i com treballem”.

Marc Puigtió ha recordat que, en cas de tornar a ser escollit com alcalde, es compromet a governar durant els dos primers anys, mentre que la darrera part de mandat seria Marc Sayols qui ocuparia la posició al capdavant de l’Ajuntament.

Un equip "divers"

La llista d’Esquerra Republicana a Sant Julià de Ramis i Medinyà, encapçalada per Marc Puigtió, arquitecte i actual alcalde del municipi, comptarà amb les següents persones: Maria José González, Marc Sayols, Susana Baro, Pere Pujolras, Ona Tschierschke, Aleix Magret, Alba Bonmatí, Carles Royan, Laia Oliveras i Pitu Montiel.