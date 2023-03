Un total de 21 persones en situació de vulnerabilitat sociolaboral han iniciat un contracte de feina a l'Ajuntament de Girona a partir del Servei Municipal d'Ocupació. Aquests contractes tenen una durada d'entre set i un any i les feines que es duran a terme estan relacionades en diferents sectors, tots ells amb un component d'interès social.

L'1 de febrer vuit persones van començar a dur a terme tasques en neteja, reparació, adequació i conservació del medi ambient a les Hortes de Santa Eugènia. Un contracte de nou mesos que es prolongarà fins al 31 d'octubre. També altres vuit contractes estan enfocats en polítiques d'igualtat i de no discriminació. Aquests van començar el passat 1 de març i s'allargaran durant un any. Per últim, els altres cinc contractes són per executar tasques d'atenció comunitària, promoció de la xarxa veïnal i associacionisme dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. També van començar el primer d'aquest mes, amb un contracte de set mesos, fins al 30 de setembre.

Vuit de les persones que han estat contractades pel Servei Municipal d'Ocupació es trobaven en situació d'atur i formen part del Programa Treball i Formació. Quatre d'elles són dones que estaven en risc d'atur de llarga durada, dues altres pertanyen al col·lectiu trans i les altres dues són provinents d'Ucraïna, país que es troba en un conflicte bèl·lic des de fa un any amb Rússia. La resta dels contractats s'han gestionat a través del Projecte Treball als Barris i s'han dirigit a persones en situació d'atur residents als barris de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. També s'ha donat prioritat a cinc col·lectius diferents. El de les dones, majors de 52 anys, els joves, per jovent, persones que tenen una primera experiència laboral regularitzada i les persones de llarga durada.

En aquest sentit, la majoria de persones contractades han estat dones. Un total de catorze, i dues d'elles desenvolupen les seves tasques en sectors que, normalment, estan ocupats per homes, com són les brigades de jardineria i medi ambient.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana explicava que «la lluita contra l'atur és una prioritat d'aquest govern. Per això treballem en moltes línies encaminades a trobar feina, per una banda, i també a gestionar ofertes que donin sortida a col·lectius que tenen més dificultats per aconseguir un lloc de treball. El resultat és palpable: persones amb noms i cognoms com aquestes 21, que amb el suport de l'Ajuntament han aconseguit un pas endavant en la seva vida laboral, i de ben segur que també en l'àmbit personal. Tenim un Servei Municipal d'Ocupació que és un referent, i accions com aquesta ho demostren».

Durant la vigència del contracte, els nous treballadors i treballadores municipals disposaran de suport tècnic per adaptar-se al lloc de treball i d'acompanyament per seguir buscant feina, a través de tutories individuals i grupals i, també, mitjançant la participació en accions per adquirir o millorar les competències de base o transversals (com ara, responsabilitat, comunicació i treball en equip). D'aquesta manera, es compleix amb el repte marcat per l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q) de fomentar la millora sociolaboral dels col·lectius més vulnerables, i es treballa d'acord amb els objectius de l'Estratègia Europa 2020 i de l'Agenda 2030.