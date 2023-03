L’Ajuntament de Girona ha aprovat en el ple municipal d’ahir l’ordenança d’intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. Aquesta està en vigor des del novembre de 2012, quan es va aprovar en un ple. Ara, es pretén actualitzar tot i que l’oposició s'ha abstingut i ha criticat de valent que tota aquesta regularització no s’hagués consensuat amb el gremi de restauració, ni tampoc amb les associacions de veïns afectades. Així, Guanyem, PSC i Ciutadans han demanat a l’equip de govern que s’ajornés l’aprovació del punt fins a arribar a un consens, tant amb consistori com amb els agents implicats. No s'ha fet, tot i que tenen 30 dies des de la publicació al BOP per presentar al·legacions.

Segons el consistori, l'ordenança es porta treballant des de 2020. Primer, es van fer reunir amb els diferents agents implicats per escoltar les seves propostes. Després, entre març i abril de 2021 amb el període de consulta, que un cop va acabar es va redactar el document i, finalment, s'ha portat a ple. Tanmateix, l'oposició va criticar que les aportacions del període de consulta «no han tingut retorn».

Aquesta nova ordenança compte amb diferents novetats respecte a l’aprovada el 2012. En primer lloc, s’inclou una categoria complementària a la restauració, on es podran fer activitats relacionades amb la cultura, sempre tenint en compte diferents aspectes com la seguretat on la insonorització. Pel que fa a les terrasses, l’ordenança preveu que puguin ocupar la calçada en la mesura que sigui possible per alliberar espai a la vorera i que pugui ser pels vianants. A més, l’ordenança preveu un major control sobre les terrasses, perquè sigui més fàcil retirar els diferents elements en cas d’incompliment de la normativa.

Els horaris dels diferents establiments es mantenen com fins ara, tot i que les botigues de restauració tindran de límit fins a les 11. També hi haurà dos tipus de llicència, l’anual i la de temporada -entre el 15 de març i el 15 de novembre- amb la renovació immediata sempre que es complexin els requisits.

El regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, ha explicat que aquesta nova ordenança busca un «equilibri entre les activitats economicoproductives i el benestar dels veïns». No va ser el mateix punt de vista que l’oposició. La regidora de Guanyem, Cristina Andreu, ha criticat que «les persones afectades no eren coneixedores que no s’estava regulant tot això», mentre que la regidora del PSC, Bea Esporrín, en la mateixa línia, ha dit que «no s’ha escoltat a la ciutadania», a part que «no queda garantit l’equilibri». Per últim, la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola, ha afirmat que «és imprescindible la regularització i actualitzar» l’ordenança, però que hi havia aspectes que no compartia.

Sense incloure l’oci nocturn

En tot cas, aquesta nova ordenança no contempla modificacions pel que fa a l’oci nocturn. Lluís Martí apuntava que això «té a veure amb l’ordre públic» i que «s’ha de coordinar amb els diferents agents pel compliment de les normes». Tanmateix, dues associacions de veïns van assistir al ple municipal per reclamar mesures pel que fa a l’oci nocturn de la ciutat.

Per una banda, l’Assocació de veïns Figuerola-Bonestruc, exposava a través de la seva portaveu, Susanna del Saz, que fa 15 anys que a la gent del barri «se’ns priva de descans», a més d’altres condicionants, com «la brutícia». Del Saz també lamentava que la nova ordenança «oblidi les molèsties que ocasiona l’oci nocturn». Per part de l’Associació de Veïns i Veïnes per la Dinamització Social i Cultural del Barri Vell de Girona, Rut Sànchez-Garrido, reivindicava «el descans dels veïns» i deixava clar que «no tots els locals donen problemes». Tant una veïna com l’altra, igual que l’oposició, reclamava que el punt es deixés «sobre la taula» per poder «buscar un consens».