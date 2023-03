En els últims dies han començat les obres per fer un camí escolar més segur al costat del FEDAC Sant Narcís. La principal actuació serà construir un nou pas de vianants a l’avinguda Sant Narcís, entre el número 45 i 47, on ja hi ha una columna que regula el tràfic de vehicles, però cap que serveixi per als vianants. Al mateix temps, el pas de vianants del carrer Pere Coll, a tocar de l’avinguda Sant Narcís, també estarà protegit per un semàfor.

Girona continua treballant per oferir uns camins escolars més segurs Per altra banda, s'ampliarà un petit tram de vorera de l'avinguda. Tanmateix, només es trauran uns pocs new jerseys que es van col·locar fa gairebé tres anys. La resta, de moment, quedaran com fins ara. Sí que durant el 2024 l'Ajuntament contempla retirar aquests elements i ampliar la vorera. El consistori va arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya perquè en el marc projecte del corredor BRCat Girona-Salt, que pretén unir als dos municipis amb un carril bus exclusiu i un carril bici, es porti a terme aquesta actuació. Per aquesta via hi circulen les línies l'L3 i L'4, que també passarien per aquest carril bus exclusiu. Actualment, aquest projecte ha finalitzat fa poc la seva fase de redacció. Els «new jerseys» de l'avinguda Sant Narcís es trauran per ampliar la vorera Les obres per fer un camí escolar més segur al FEDAC Sant Narcís han costat a l’Ajuntament un total de 66.420,46 euros i tenen un termini d’execució de cinc mesos. Les obres de millora es van adjudicar a l’empresa Acota Girona Construccions S.L.