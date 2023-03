Una gossa policia, la Laika, de la Policia Municipal de Girona ha descobert sis quilos de marihuana en un bus que anava a Milà.

Arran de la troballa es va detenir un home de 40 anys que hi viatjava i que ha quedat acusat d'un presumpte delicte de tràfic de drogues.

Els fets es remunten ahir a dos quarts de nou del matí quan el grup caní de la Policia de Girona duia a terme tasques de seguretat ciutadana a l'estació d'autobusos en el marc d'un dispositiu específic ja planificat. Va efectuar en control d’un autobús procedent de Barcelona i que tenia com a destinació Milà.

La gossa Laika mentre inspeccionava la bodega de l’autobús va marcar una maleta sospitosa que podia contenir droga.

Per identificar-ne el propietari, la Policia de Girona va contactar i va fer gestions amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i amb el Servei Municipal de Barcelona. Aquests van gestionar la visualització d’imatges a l’estació del Nord de Barcelona i així, es va poder corroborar de qui era la maleta, indiquen fonts municipals.

Un cop localitzat el propietari de la maleta es va procedir a obrir-la: contenia 10 paquets envasats al buit i en cadascun hi havia 600 grams d'una substància presumptament marihuana. Fent un total de sis quilos de droga.

Davant dels fets, van detenir el viatger de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

No és el primer cop que els gossos de la Unitat Canina de Girona descobreixen viatgers amb droga en aquesta zona de la ciutat. Fan sovint rondes per l'estació i en altres punts amb gran mobilitat per detectar també la presència d'estupefaents.