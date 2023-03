L’Ajuntament de Vilablareix pretén construir vint-i-vuit habitatges de protecció oficial destinats a lloguer social al carrer Francesc Macià. Per aquesta raó, el consistori opta a una subvenció de 945.000 euros dels Fons Europeus Next Generation i fa poc va superar la primera fase de la selecció d’aquesta convocatòria d’ajuts. Ara, està pendent de la resolució de la segona fase. Aquesta convocatòria de subvencions forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea.

Aquesta és una de les actuacions que l’Ajuntament vol portar a terme aquest 2023 pel que fa a habitatges de protecció social. De fet, ja ha comprat cinc pisos que va construir el consistori i que pròximament oferirà a la venda. A més, també treballa en la construcció d’altres 54 habitatges nous per vendre. En aquest sentit, l’alcaldessa, Maite Tixis, afirmava que «la pandèmia ens ha fet endarrerir els diferents projectes d’habitatges de protecció oficial que estem treballant» i, per aquesta raó, «vam creure que aquesta convocatòria de fons Next Generation era una bona oportunitat per a tirar endavant els de lloguer». Tixis apunta que és un projecte que «farem segur», i que té un «termini d’execució fins a finals de 2026».

El pressupost de 2022, positiu

Per altra banda, l’Ajuntament ha tancat fa pocs dies el pressupost de 2022, i ho ha fet amb un romanent positiu de tresoreria de 658.381,53 euros. Amb aquesta partida, sumada a la de les subvencions, que ha estat de 455.776 euros, i la venda d’una parcel·la municipal per valor de 127.200 euros farà que el consistori destini 525.000 euros a energies renovables i vehicles elèctrics. També destinarà 282.000 euros en la construcció d’un aparcament de la nova Escola Madrenc, i uns altres 300.000 a millores de parcs infantils, edificis i instal·lacions municipals, i carrers. A més, 80.000 euros es redestinen de la partida per accions pel clima a la de plaques solars. El regidor d’Hisenda, David Mascort, apuntava que tot això «és el resultat de l’exercici 2022 fruit, un any més, de la racionalització de la despesa i l’ajustament dels ingressos previstos als realitzats».