Un empresari projecta l’obertura d’una sala de festes i concerts en una nau situada a la zona del Pont de la Barca de Girona amb capacitat per 622 persones. El permís d’obres per fer l’adequació de l’immoble i la llicència d’activitats ja tenen l’informe favorable de l’Ajuntament, segons el promotor, amb informes jurídics, de mobilitat i dels bombers entre d’altres, i ara estaria a l’espera del vistiplau definitiu de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

La sala de festes amb espectacles es dirà «Alter», jugant amb la paraula «alternatiu» i amb el fet que està al costat del riu Ter, tindrà 796 metres quadrats, cinc barres, tres sales privades i una pista, repartits en una planta baixa i un primer pis, on òbviament també hi haurà espais per a camerinos i lavabos i on tot estarà adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Fa dècades, la nau havia estat d’una empresa dedicada a la construcció de boleres i posteriorment, un magatzem. La idea és que pugui obrir ja passat l’estiu perquè els treballs interiors no seran molt complicats. Això sí, s’ha previst un projecte acústic amb uns tancaments que garanteixin que tot el soroll quedi a l’interior. Un cop es tingui el permís, es calcula que amb tres mesos estarà tot llest.

Razzmatazz

L’impulsor és Kim Riera, amb diferents locals del sector de la gastronomia, i que ha promogut diferents esdeveniments culturals i musicals a la ciutat. Riera fa anys que té entre cella i cella culminar un projecte que com ell mateix diu seria el seu «treball de final de carrera». És ambiciós i posa com a exemple la famosa sala barcelonina Razzmatazz, per exposar el que pretén tirar endavant a la capital gironina. Riera porta mesos de converses amb els gestors de Razzmatazz per aconseguir una rèplica local a Girona.

Printworks

L’interior de la sala serà senzill i sostenible, sense massa retocs, amb aparells de llum i so desmuntables i mapping per acolorir l’ambient i buscant similituds amb la sala londinenca Printworks, muntada en un tres i no res a l’antiga impremta del Daily Mail i convertit, en pocs anys d’existència, en un referent mundial en el sector.

El projecte al Pont de la Barca contempla obrir de dijous a dissabte, amb sessions de discjòqueis potents, tant els residents com els contractats, i amb dies temàtics (dijous universitaris, divendres de música electrònica i dissabte de música de discotequera més comercial) i concerts els divendres i dissabte abans de la discoteca, amb teloners locals.

Mur antiinundacions

Una de les dificultats que s’havia trobat l’empresari gironí era la proximitat amb el riu. La construcció d’un mur antiinundacions a la llera del Ter ha afavorit salvar aquest possible risc en cas de creixement del cabdal del Ter. Els aparcaments estaran garantits amb tots els existents entorn del supermercat i el complex de cinema, ja que l’obertura de la sala no coincidirà amb la de les altres activitats.