El projecte «Salt Xef», impulsat per Ecosol, ha permès sensibilitzar sobre el reaprofitament alimentari a 345 nens i nens de quatre escoles diferents de Salt. Aquesta empresa d'inserció laboral de Càritas Girona ha portat a terme la iniciativa durant els mesos de gener, febrer i març. En total, s'han fet trenta-dues sessions a alumnes de 1r, 2n, 5è i 6è de primària, que han pogut aprendre com es pot donar una altra vida als aliments quan encara no estan fets malbé i com es poden reaprofitar les pells de les verdures i les fruites per transformar-les i poder consumir-les.

«Salt Xef» s'ha dut a terme amb el finançament del «Fondo Santander Responsabilidad Solidario», que, a més, ha contractat dues persones expressament per fer les tasques del projecte. Després d'aquesta primera fase durant el primer trimestre de 2023, es pretén continuar amb la iniciativa en una altra fase que s'enfocarà en el comerç local i l'hostaleria.