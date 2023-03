Maxi Fuentes Codera, doctor en Història Contemporània i professor a la Universitat de Girona, on també dirigeix la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, serà el número quatre del PSC Girona a les eleccions municipals. Fuentes assegura que el projecte encapçalat per Sílvia Paneque és “la millor opció, perquè representa la voluntat d’un canvi d’esquerres que tingui en compte que només amb la garantia del desplegament dels drets socials fonamentals per a tothom es podrà cohesionar la societat gironina”.

“Estic plenament convençut de la necessitat d’un canvi substancial en l’Ajuntament de Girona. Fa anys que la institució ha deixat de ser útil per intentar solucionar els problemes que pateixen la majoria de ciutadans i ciutadanes i, en el marc d’una crisi múltiple com l’actual, és urgent revertir aquesta situació”, ha assegurat Fuentes, que alhora considera essencial treballar per reduir les desigualtats socials. L'any 2017, Fuentes va obtenir la Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales (Fundación BBVA). Actualment, és investigador principal del projecte internacional "La democracia y sus enemigos (1918-1931): España, la primera posguerra, la dictadura de Primo de Rivera y sus articulaciones con Italia, Portugal y Argentina" (UdG). Ha estat investigador visitant a l'École des Hautes Études en Sciences Socials, la Freie Universität, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín i professor visitant a la Università di Bologna. A més, ha publicat numbrosos llibres sobre la política i la cultura catalana, espanyola, europea i americana durant el segle XX, i també articles d’opinió a El País, CTXT i Diari de Girona. "L'extraordinària solidesa intel·lectual i acadèmica de Fuentes, així com les seves conviccions d’esquerres i la seva sensibilitat social. Tots els integrants de la nostra llista comparteixen aquestes conviccions i sensibilitat i, per tant, garanteixen que en tot moment estarem fent un esforç continu en defensa dels drets socials i de la cohesió social i econòmica; i, en aquest cas, Maxi Fuentes ve a reforçar encara més aquesta faceta nostra de treballar des de les nostres conviccions per la millora dels serveis i les oportunitats als barris”, ha explicat Sílvia Paneque.