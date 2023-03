L'Ajuntament de Girona ha aturat un total de 267 desnonaments en els últims dos anys i mig. Ho ha explicat aquest matí la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, quan l'equip d'ERC ha fet el balanç de les actuacions dutes a terme per l’Àrea de Drets de les Persones durant aquest mandat. La formació va entrar a formar part de l'equip de govern, juntament amb Junts, el setembre de 2020. La regidora també ha detallat que tots aquests desnonaments que s'han aturat, han estat per immobles propietat de grans tenidors o entitats bancàries. De fet, un dels últims llançaments que ha evitat l'Ajuntament ha estat un edifici del barri de Sant Narcís, propietat de la Sareb. En concret, es va impedir que onze famílies fossin desnonades el passat 14 de desembre, i algunes d'elles ja han aconseguit firmar un lloguer social amb l'entitat.

A més, el consistori també ha aconseguit que es firmessin 24 lloguers socials al llarg d'aquest període, una xifra que Moya ha explicat que estava condicionada pel fet que el Tribunal Constitucional anul·lar diversos articles del decret llei de la Generalitat del 2019. Així, durant un any i mig, no hi va haver un decret llei d'habitatge, per la qual cosa «els grans tenidors no estaven obligats a fer lloguer social», explicava Moya, que afegia que durant aquest temps «vam patir molt».