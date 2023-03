Girona farà reformes al parc infantil del costat de l’escola Marta Mata

L’Ajuntament de Girona remodelarà el parc infantil situat al costat de l’escola Marta Mata, situat al barri de Pla de Palau-Sant Pau. Acaba d’obrir un concurs públic amb un preu de sortida de 77.260,58 euros. Les tasques de millora pretenen que l’espai sigui més segur pels infants, substituint la tanca perimetral existent per una tipus anglesa (amb làmines de fusta fins a terra), com les que ja hi ha a altres parcs de la ciutat.

Altres actuacions que es faran serà construir un mur de contenció coronat amb una tanca metàl·lica i unes escales d’accés a la banda que limita amb el carrer Josep M. Pagès i Vicens. A més, s’ampliarà la zona de jocs incorporant un nou equipament i se substituirà un seient pla dels gronxadors existents per un seient inclusiu amb arnès. També es realitzarà una esplanació del talús existent que limita amb el carrer Josep M. Pagès Vicens, i una repavimentació de la zona ampliada de l'àrea de jocs, així com de la resta del parc.

L'actuació és reclamada fa temps per l'AFA de l'escola Marta Mata i, de fet, ja es va aprovar en els pressupostos participats del barri l'any 2019

Aquesta ha estat, des del 2019, una actuació molt reclamada per part de l’AFA. De fet, els veïns del barri havien votat a favor de la reforma en els pressupostos participats de fa quatre anys. I és que, ara per ara, «el parc no és segur», detallava una membre de l’AFA de l’escola, perquè «els nens passen per sota la tanca», el que comporta «riscos». Amb la tanca anglesa, «aquests riscos no hi seran». A part, també lamenten que hi hagi diferents elements del parc que estiguin en mal estat, com les mateixes tanques actuals, o alguns ferros que estan desenganxats i amb rovell, el que també provoca «cert risc».

La membre de l'AFA de l'escola afirma estar «contenta» perquè, per fi, es portarà a terme una actuació molt reclamada, però també critica la «lentitud» per fer aquest projecte. Un cop s'hagin adjudicat els treballs per fer les reformes, l'empresa adjudicatària tindrà un termini de sis mesos per dur a terme les diferents actuacions. Per la qual cosa, «no estarà fet fins al 2024». Ara, el desig de l'AFA de l'escola Marta Mata és que la licitació «no quedi deserta».

Camí escolar més segur

Per altra banda, les famílies també demanen des de fa temps un camí més segur per anar a l’escola. Actualment, es col·loquen «pilones» al carrer perquè els cotxes no puguin passar en les entrades i sortides dels infants. L’Ajuntament també està treballant en la seguretat dels nens a l’hora d’anar a l’escola i s’intervindrà per millorar la seguretat viària a la prolongació del carrer Migdia. En concert, se semaforitzarà el pas de vianants del carrer Migdia i la cruïlla dels carrers Riu Freser i Riu Cardener. En tot cas, aquest projecte no es va incloure dins el Pla de Mobilitat Urbana, que va determinar quins eren els estudis de camí escolar prioritaris.