L'exregidor de l'Ajuntament de Girona entre 2003 i 2005, Josep Saguer i Ricart, ha mort aquest dijous als 71 anys, després de dies ingressat a l'UCi per un accident amb bicicleta.

Saguer, mestre de professió, va ser regidor per Esquerra Republicana de Catalunya del 2003 al 2005. El 2004 va ser regidor delegat de Joventut, càrrec al qual va renunciar un any després per nomenament de càrrec públic. El 2007 va ser delegat territorial d'esports de la Generalitat a Girona.