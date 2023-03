La passera que connectarà Sant Gregori i Bescanó es començarà a construir aquest any. Els ajuntaments dels dos municipis, juntament amb el Consorci de les Vies Verdes han aprovat el conveni per executar aquest projecte, que durant molt temps ha estat aturat i permetrà unir la vall del Ter amb la de Llémena. Serà durant aquest mes de març que el Consorci de les Vies Verdes realitzarà la contractació de l'empresa que durà a terme les actuacions de les obres, que tindran un termini de nou mesos. Per tant, tot indica que durant el 2023 començarien les obres.

Bescanó i Sant Gregori desencallen l’esperada passera per sobre del Ter El cost global de les reformes és d'1.839.514, 57 euros, que s'ha finançat, en part, gràcies a la subvenció del Pla de Sostenibilitat Turística (738.986,99 euros) i de la Diputació de Girona (303.912,54 euros). A part, l'Ajuntament de Bescanó també aportarà 404.744,17 euros per fer el projecte, i el de Sant Gregori 391.870,87. Longitud de 135 metres El cost de l’estructura, que tindrà una longitud total de 135 metres, ha variat en els últims mesos a causa de l’augment del cost del material derivat de la Guerra d’Ucraïna. Així, en el comunicat, l’Ajuntament de Bescanó detalla que ha «estat necessari dedicar temps i esforços per buscar el finançament suficient». Reivindicat durant molts anys Aquest és un projecte que es porta reivindicant des de fa molts anys, pels veïns dels dos municipis i, fins i tot, es van arribar a recollir firmes perquè es tornés a construir la passera. El projecte estava pendent des de 2014 i s’esperava que el 2015 ja fos una realitat. El pont era de molta utilitat per ciclistes i vianants, que es desplaçaven d’un lloc a l’altre. De fet, n’hi ha hagut de forma provisional, tot i que eren per pas de camions. Aquesta s’havia dissenyat perquè fos inundable i fàcil de reconstruir, i diferents temporals, com el Glòria a principis del 2020, es van acabar emportant aquesta passera temporal. Actualment, no hi ha cap mena de via alternativa.