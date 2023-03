L'Ajuntament de Girona i l'Associació Contra el Càncer han començat a marcar els entorns del centres cívics de la ciutat com a espais lliures de fum. El primer indret on s'ha descobert la placa aquest matí ha estat al Centre Cívic de Palau i la Biblioteca Ernest Lluc, amb l'objectiu que la gent no fumi a partir d'ara a aquest equipament. Més endavant, també es col·locaran aquest tipus de plaques als centres cívics Onyar, Barri Vell-Mercadal, Santa Eugènia i Pont Major.

Tots aquests espais han estat escollits a partir d'una consulta popular que es va posar en marxa a la pàgina web de l'Ajuntament el passat mes de novembre. Han estat 847 persones les que han participat en aquesta enquesta, en la qual s'han recollit un total de 911 propostes. D'aquest total, 284 van especificar que s'havien de convertir en espais sense fum els entorns dels centres cívics o espais on es facin activitats col·lectives. També 261 van detallar que les plaques s'ubiquessin a diferents espais esportius com pavellons o camps de futbol, 246 en zones de jardí i 120 a altres punts com terrasses de bars i restaurants, parcs infantils o parades d'autobús.

«Hem compartit amb l'Associació contra el Càncer una iniciativa de participació ciutadana, perquè els veïns i veïnes de Girona decidissin on volen tenir uns nous espais sense fum. A partir d'ara, els entorns dels centres cívics seran espais lliures de fum, com les escoles o els voltants dels centres sanitaris. Els centres cívics són punts importants perquè, per exemple, l'any passat s'hi van organitzar més de 5.600 activitats, per tant, és un volum enorme de persones que passen per aquests equipaments. A partir d'ara tota aquesta gent veurà que hi ha nous espais lliures de fum, i això ajudarà segur a treballar contra el tabaquisme», ha afirmat l'alcaldessa Marta Madrenas en l'acte de la descoberta de la placa, que també ha comptat amb la presència de la regidora Salut, Eva Palau, i la secretària del Consell Provincial de l'Associació Contra el Càncer a Girona, Julieta de Masdevall.