MyChefTool s’ha convertit en l’única start-up gironina que ha arribat a la fase final del Summit Startup que organitza el Forum Gastronòmic. L’empresa amb seu a Santa Coloma de Farners ha estat seleccionada entre més de 50 projectes per participar en l’última fase, en la qual les sis empreses candidates han estat convidades el 21 de març al Fòrum Gastronòmic de Girona, per fer un pitch davant del públic i un jurat professional. Al final de l’acte s'escollirà un guanyador, el qual serà dotat amb un premi econòmic de 2.000 euros, amb un jurat integrat per Business Angels de Girona i inversors de l'àmbit internacional.

Per segona vegada consecutiva el Fòrum dona espai a les startups d’innovació dins el sector gastronòmic en una activitat en forma de concurs. El concurs està coorganitzat per tres agents importants del sector gastronòmic i de la indústria de les startups i el Venture Capital. Més de 60 inversors Un dels organitzadors és el propi Fòrum, qui va desenvolupar la pionera iniciativa de l’esdeveniment, seguidament la Consultora Innovaout, qui posseeix experiència dissenyant i desenvolupament programes d’emprenedors i inversions en empreses emergents des de fa anys, finalment BAGI, la xarxa d’inversors Businness Angels, la més important de Girona, que compta amb més de 60 inversors interessats per startups. A part de la gironina MyChefTool s’ha seleccionat altres cinc empreses: haddock (YC W22), Ordatic, RENTASTICS, Combo i MIOBIO Healthy Food.Tres de les candidates tenen origen a València i són finançades per Lanzadera, el sistema de promoció de start-ups del propietari de Mercadona, Juan Roig. L’ecosistema del canal HORECA My Chef Tool està pensada per a professionals de la gastronomia i l'hostaleria. A través del seu ecosistema es digitalitza el canal Horeca amb un programari SaaS per als establiments basat en Big Data, Intel·ligència Artificial i Anàlisi. Mycheftool incorpora solucions financeres basades en els pagaments offline i en línia sense dependre de bancs. Això permet agilitzar els pagaments entre Client i Restaurant i Restaurant i Proveïdor a través d’un marketplace propi. El seu ús és molt senzill i facilita el dia a dia de la gestió enormement.