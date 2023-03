Uns 200 professionals han format part del procés participatiu per definir l'àrea de crítics d'adults del futur Camps de Salut de Girona. Els participants, tant del Trueta com del Santa Caterina de Salt han fet aportacions sobre l'organització dels espais de treball, el dimensionat de llits de cada unitat i necessitats d'acompanyament dels pacients per part de familiars. Així, els professionals aposten perquè crítics i semicrítics tinguin 12 llits per unitat amb connexions àgils amb altres àrees a través de passadissos i ascensors tècnic. És el tercer procés en el marc de la redacció del pla funcional assistencial del nou hospital. Els següents seran sobre serveis generals, àrea quirúrgica i intervencionisme.

Durant el procés, els participants han opinat sobre aspectes relacionats amb el dimensionat de llits de cada unitat, l'organització dels punts de treball i controls d'infermeria i la relació entre els espais de crítics i semicrítics. També han fet aportacions sobre la distribució d'aquestes unitats en relació amb altres serveis i àrees del futur hospital, així com quines són les prioritats i la valoració amb aspectes relacionats amb l'espai físic.

El procés s'ha desenvolupat en dues etapes i seguint la mateixa metodologia que els dos processos anteriors (urgències i hospitalització): un qüestionari en línia i posteriorment un grup focal. En relació al qüestionari, dirigit als treballadors dels dos hospitals, ha estat actiu entre el 18 i el 30 de gener. Durant aquest període, han recollit 194 respostes, 141 provinents de professionals que treballen en alguna de les unitats de crítics d'ambdós hospitals (UCI general, Unitat de Crítics Cardiològics, Unitat d'Ictus, Unitat de Reanimació Postquirúrgica, Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies, Unitat Polivalent d'Alta Intensitat de Cures i UCI Pediàtrica i Neonatologia). Un cop completada aquesta primera fase, han fet grups de treball presencial en els quals hi han participat en conjunt 22 professionals de referència de les unitats de crítics.

Amb la finalització de les dues fases, l'equip tècnic ha analitzat els resultats i n'ha recollit les principals conclusions. A grans trets, els professionals opten perquè el dimensionat de les unitats de crítics i semicrítics d'adults sigui de 12 llits per unitat amb connexions àgils amb altres àrees a través de passadissos i ascensors tècnics. A més, els espais s'hauran d'adaptar a la instal·lació de futurs equipaments tècnics i amb una bona visualització dels pacients des del control d'infermeria. També aposten per la flexibilització entre les diferents unitats de crítics i semicrítics per optimitzar els espais i els recursos segons les necessitats assistencials del moment.

A banda de l'activitat pròpiament assistencial, els participants han coincidit en què l'acompanyament per part de familiars del pacient en estat crític és essencial i que, per tant, els espais s'hi han d'adaptar. En relació a aquest aspecte, han proposat incorporar sales d'informació per a familiars adjacents a les unitats de crítics així com espais polivalents per acompanyants amb diferents serveis (espai d'higiene diària, cuina, zona de descans, etc). Tot plegat, incorporant-hi la humanització dels espais i amb especial èmfasi a la llum natural i accessos a l'exterior per a fer més agradable l'estada en aquestes unitats.

L'elaboració del Pla funcional assistencial es fa seguint una metodologia de treball per processos assistencials o àrees. Actualment estan treballant en els processos de serveis generals (bugaderia, hoteleria...), àrea quirúrgica i intervencionisme. El Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure la cartera de serveis i tot el que fa referència a l'estructura que ha de tenir l'àrea assistencial del futur Campus de Salut.