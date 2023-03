Des de primera hora del matí la gent s'aproximava a plaça Catalunya a comprar un formatge, un fuet o, simplement, a visitar els diferents estands repartits arreu de l'indret. Els últims expositors encara acabaven de col·locar el seu lloc, i ja ha donat el tret de sortida la primera activitat del dia de la primera edició Fòrum Ciutat, emmarcat dins del Fòrum Gastronòmic de Girona.

El director de l'esdeveniment, Albert Labastida, ha explicat que l'objectiu del Fòrum Ciutat és «acostar» el Fòrum Gastronòmic al centre de la ciutat perquè sigui «accessible als ciutadans que s'apropin a visitar-nos, siguin de Girona o d'arreu». D'aquesta manera, «es porta tot el coneixement gastronòmic que es comenta en el Fòrum Gastronòmic als ciutadans».

Al llarg del cap de setmana el públic es podrà aproximar a plaça Catalunya i gaudir de diferents actes gastronòmics, amb tasts o xerrades. També altres esdeveniments, començant per l'esmorzar saludable, que ha donat el tret de sortida a la jornada. Aquest, consistia a regalar pomes als primers visitants del Fòrum Ciutat, un aliment que «cau bé a totes hores».

També s'han celebrat actes més curiosos, com la cursa de cambrers, organitzada per l'Associació de Professionals de Sala de Girona i que es recupera quatre dècades més tard. Aquesta cursa té com a finalitat donar a conèixer als professionals de sala, que han hagut de demostrar la seva habilitat amb la safata. Amb una mà, tradicionalment l'esquerra, havien de portar dues copes plenes de cervesa i dues ampolles d'un costat a l'altre, i tornar a lloc de sortida, fent eslàlom. Cadascú col·locant els elements de la forma que més els convenia, tot un art. És més complicat del que sembla, i és que en la primera cursa, les ampolles i les copes ja han anat per terra. Les curses es disputaven per parelles, amb el guanyador que passava a la següent eliminatòria.

La cuina de Bolonya, la convidada

Enguany, s'ha apostat per tenir a Bolonya com a regió convidada a l'esdeveniment. La mortadel·la, el formatge o la pasta, típics d'Itàlia, estaran molt presents al llarg del cap de setmana. Els xefs Vincenzo Vottero o Lucca Mozzoni aproparan la cuina bolonyesa amb diferents activitats i explicaran les claus i els productes més carismàtics de la seva cuina. Entre altres, aquesta tarda es parlarà del «tortellino bolognese».