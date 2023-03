Apartir de demà, i fins dimarts, les activitats es desplaçaran al Palau de Fires on se celebrarà el ja tradicional Fòrum Gastronòmic, l’espai dirigit als professionals del sector i que enguany compte amb diferents novetats. Entre elles, que només es farà durant dos dies, a diferència dels altres anys que s’allargava durant tres dies. A diferència dels altres anys, ja no s’entrarà per la Devesa, sinó que ho farà pel palau de congressos. En aquest espai hi haurà més de 130 expositors que s’instal·laran al llarg del palau firal, del camp de Mart i també en la segona planta de Fira de Girona. Les activitats del fòrum es dividiran en cinc espais: l’auditori de debat, l’auditori gastronòmic, l’aula de tast, l’aula de producte i la sala d’innovació.

En tots aquests espais es faran un centenar d’activitats entre ponències, tallers i altres actes que es faran al llarg dels dos dies de jornades professionals. Entre aquestes activitats destaca la xerrada titulada «Cuina, Consciència i Recerca» i que serà impartida pels tres germans Roca a partir de les sis de la tarda. Joan, Josep i Jordi presentaran el llibre sobre els deu últims anys, parlaran dels plats actuals del Celler de Can Roca amb productes del seu propi hort ecològic i debatran sobre la connexió de la cuina amb el món virtual i sensorial amb la col·laboració de Mobile World Capital.

També destaquen altres diàlegs i col·loquis, com el que tindran Fina Puigdevall i Martina Puigvert amb els productors de Les Cols. A part, el xef Paco Pérez conversarà amb Antonio Muiños, el principal recol·lector d’algues amb qui projecta un hort marí a Llançà. Per altra banda, Maria Nicolau, Jaume Subirós i Josep Lladonosa debatran sobre temes com la necessària igualat entre la cuina i la sala, el relleu intergeneracional, els nous aires i tendències a la restauració o de la cuina d’abans i l’actual.

Un dels temes que es fomentarà al llarg d’aquests dos dies és la influència del món vegetal a les cuines. En aquest sentit, restauradors d’arreu d’Espanya arribaran a Girona per explicar com apliquen les proteïnes vegetals als menús i també com redueixen la carn als plats. Els xefs que participaran en aquestes converses són reconeguts per la Guia Michelin, entre ells Rodrigo de la Calle, Xavier Pellicer, Ricky Saward i Loic Villemin.

Premis i concursos

A part d’altres punts que es tractaran al llarg del Fòrum Gastronòmic, com la gestió i els nous models de negoci o la gastronomia sostenible, l’esdeveniment tampoc oblidarà els tradicionals concursos i premis. El més conegut, El Gran Banquet que, un any més, va dirigit als estudiants de diferents centres educatius oficials d’Hostaleria i Turisme. Aquest, té per objectiu recrear un servei de banquet i pretén posar èmfasi a diferents aspectes. En especial, l’elaboració dels diferents plats, però també al servei que es durà a terme, l’anàlisi econòmic o la gestió per oferir un plat únic als comensals.