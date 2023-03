Trànsit estudia donar prioritat als ciclistes a la carretera dels Àngels

El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, va explicar aquest dimecres al Parlament que estan treballant per establir un «ús preferent» per a ciclistes a algunes carreteres catalanes durant el cap de setmana, en què els cotxes haurien de reduir la velocitat.

El director de l’SCT va relatar que mantenen converses amb la Diputació de Girona per a aplicar-lo a l’anomenada carretera dels Àngels (GIV-6703) que surt de Girona capital cap a pobles de l’Empordà. «Podria ser el cap de setmana al matí perquè hem detectat que és quan hi ha més activitat ciclista en vies interurbanes i més accidentalitat: el 15% dels accidents amb ciclistes implicats se situen en aquesta franja», va exposar el director de l’SCT.

Una proposta per tot Catalunya

Lamiel precisa que fa temps que treballen en la proposta. «Això significa que en moments determinats assenyalaríem amb dispositius mòbils de gestió de trànsit que els ciclistes tenen un ús preferent de la via i que els conductors han de reduir la velocitat», va relatar. «Tenim ganes que això es pugui dur a terme a diversos punts del país», assegura. «A les zones on gairebé no hi ha veïns és més fàcil plantejar-ho. En les que hi ha més població, haurem de pensar molt bé com ho fem», va afegir Lamiel.

La carretera dels Àngels ha estat una zona polèmica en els darrers mesos. L’atropellament mortal de Tina Vilanova el 30 d’octubre de 2021, per part d’un conductor begut que, a més, va escapar-se del lloc de l’accident, va provocar la reacció dels amants del ciclisme que reclamen «prou impunitat» amb els conductors que cometen infraccions que acaben amb ciclistes morts i demanen més respecte per les bicis.

Un carrer més de la ciutat

El col·lectiu Mou-te en bici ha protagonitzat múltiples talls de la via per reclamar que la carretera dels Àngels sigui «un carrer més de la ciutat» i demanar que es prohibeixi el pas a vehicles almenys una vegada al mes en aquesta via, molt freqüentada per ciclistes. Amb motiu d’aquestes demandes, Mou-te amb Bici, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i els amics i familiars de Tina Vilanova, va començar una recollida de firmes per presentar a les administracions.

Ara, la carretera dels Àngels, juntament amb el tram de la carretera C-16 entre Manresa i Guardiola de Berguedà (que passa per pobles com Navàs, Sallent, Gironella o Berga) o un «circuit» per la regió del Penedès que encara està pendent de concretar, són algunes de les vies on Trànsit podria donar prioritat als ciclistes.