La Defensora de la Ciutadania de Girona, Marta Alsina i Conesa, considera inacceptable que l'Ajuntament de Girona mantingui la cita prèvia obligatòria. Ho considera il·legal i apunta que discrimina part a la població. Així ho ha fet saber aquest dilluns durant la presentació de la memòria d'actuacions des que va assumir el càrrec. Des del darrer trimestre del 2021 i durant tot el 2022, Alsina ha fet 840 actuacions.

"No és acceptable que un ciutadà hagi de demanar cita prèvia cada vegada que vol fer un tràmit amb l'administració", va dir la Defensora. Alsina va lamentar també que la gent d'hagi d'esperar al carrer i va posar en relleu que "quan la ciutadania no vol o no pot relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració , es veu obligada a demanar cita prèvia per qualsevol tràmit sense accés a la necessària i efectiva informació prèvia, s'està produint una discriminació clara en comparació a qui pot fer els tràmits, sense problema, en línia". Fins i tot, va recordar que de vegades es dona hora quan ja ha passat el termini per fer recursos o al·legacions. Sobre el funcionament de l'administració, va posar també en dubte l'eficàcia del teletreball.

La crisi de l'habitatge

La Defensora també va fer referència a la crisi de l'habitatge. Va lamentar la manca d'habitatge social i que la ciutadania afectada per l'amenaça d'un desnonament pateix fins a darrera hora amb "la por de quedar-se al carrer" i, al mateix temps, va apuntar que les ocupacions de pisos són també "un problema", posant d'exemple el cas del carrer Bellaire on es "perpetuen l'abús de determinats grups organitzats sobre els més febles". En aquest sentit, Marta Alsina va demanar que els "municipis reclamin solucions legals que permetin actuar i posar fi a situacions que es podrien revertir en benefici de les persones necessitades d'habitatge". Sobre habitatge també va dir que "cal fer força perquè els bancs i els fons voltor acabin cedint i acceptin fer oferiment de lloguer social".

Residus i compromís ciutadà

Pel que fa als residus, va comentar que "falta consciència ciutadana i manca de compromís", Alsina va insistir a dir que la ciutadania "recicla poc i malament" perquè no s'ho "acaba de creure". Va posar d'exemple acumulacions de deixalles entorn dels contenidors de punts com a Can Gibert del Pla i al carrer Pare Coll. Dit això, també va posar l'accent en la necessitat d'aclarir, per part de l'Ajuntament, si es farà càrrec dels patis de Can Gibert o els interblocs de Sant Narcís, que malgrat ser privats, s'hi fa ús públic.

Oci nocturn i terrasses

Un altre punt que va remarcar la Defensora, feia referència a l'oci nocturn i el dret al descans. Alsina va indicar que caldria replantejar tot el que afecta l'oci nocturn i recuperar el "pacte per la convivència nocturna" perquè totes les parts implicades ajudin a trobar solucions i evitar conflictes que s'estan generant. També va apuntar que algunes terrasses que han proliferat durant la pandèmia han permès "concentracions excessives de gent en llocs inapropiats".

Multes i accés al Barri Vell

La Defensora té molt clar que en les reclamacions de multes "no tothom té raó", en referència per exemple a les queixes per denúncies de vehicles multats quan el conductor era al futbol o al bàsquet. Però sí que va indicar que en alguns casos ha demanat a l'Ajuntament canvis en l'accés amb permís al Barri Vell. Amb la pandèmia, algunes autoritzacions van caducar i els veïns han estat sancionats. També hi ha hagut casos de ciutadans que van empadronar-se a altres llocs i desconeixien, per manca d'informació, que això provocava la baixa automàtica del permís d'accés. Per aquests casos, la Defensora considera excessiva la sanció de 200 euros a un veí que és del Barri Vell però que s'ha trobat amb aquests condicionants, ja que és la mateixa quantitat que un ciutadà de fora del barri que hi ha entrat més de tres cops per trimestre.

Taxis i autobusos

La defensora també va esmentar la problemàtica amb el servei de taxis adaptats, que actualment no es poden demanar a la centraleta del telèfon del servei. Va dir que li consta que l'Ajuntament està intentant solucionar-ho. A la ciutat n'hi ha sis i les persones que necessiten utilitzar-ne un, han d'anar trucant un a un. També va indicar que s'hauria de trobar una solució per les línies de bus de TMG on no es pot pagar amb efectiu. "És una discriminació amb relació a persones que no disposen de targetes bancàries o són usuaris ocasionals del transport". També troba bé que TEISA permeti animals domèstics i TMG no.

Recomanacions

Pel que fa les recomanacions, n'ha fet 38. Dinou han estat acceptades, nou rebutjades i deu recomanacions estan pendents de resposta. Alsina lamenta que n'hi ha diverses acceptades però no executades. "Una falta de respecte", va dir. Són les següents:

Recomanació de revisar les instàncies de l’Ajuntament per eliminar les diferències de gènere;

Revisió del procediment i quantia de les multes d’accés al Barri Vell amb la modificació de l’ordenança;

Supressió dels ressalts o el seu rebaix, al carrer del Carme;

Recomanació perquè es revisi el procediment de denúncies voluntàries en matèria de trànsit davant la Policia Municipal,

Resolució que obligava a revisar la sortida de fums d’una finca que afectava a la finca veïna;

Resolució que acceptada la recomanació d’aquesta defensora amb relació a la situació dels contenidors del carrer Pare Coll núm 20 i les mesures que es proposaven de canvi d’ubicació i major control dels abocaments de residus;

Recomanació en relació amb el sistema de funcionament del servei de taxis a la parada de l’hospital Josep Trueta, en que es va dir que es demanaria una senyalització d’una reserva per taxis que hi acudeixen amb avís telefònic, i que es convocaria a la taula del taxi per resoldre aquest problema.