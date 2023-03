El Departament de Salut i la Regió Sanitària Girona impulsen un procés de participació per incorporar la visió de la ciutadania en el projecte del futur Campus de Salut de Girona. El procés es desenvolupa en el marc de la redacció del pla funcional i en paral·lel a la participació de professionals ja en curs.

La iniciativa constarà de dues fases, una primera que comença aquest dilluns amb un qüestionari en línia obert a la ciutadania, i una segona, amb dinàmiques participatives com podrien ser tallers o grups focals, posterior al qüestionari. El procés té com a objectiu incorporar l'experiència de la ciutadania, determinar les prioritats dels usuaris i recollir propostes.

El qüestionari telemàtic està dirigit especialment a persones que siguin o hagin sigut usuàries del Trueta i del Santa Caterina (tant pacients com familiars), però també està obert per a la ciutadania en general.

"El nou Campus de Salut de Girona és el projecte més important que hi ha a les comarques gironines en els propers anys"

El procés és senzill: només cal tenir 16 anys o més i accedir al qüestionari a través d’un enllaç o d'un codi QR. En tots dos hospitals s'hi han col·locat cartells en punts estratègics i pantalles informatives (com ara sales d'espera, ascensors, plantes d'hospitalització o la cafeteria) per donar a conèixer el procés i facilitar la participació dels usuaris aprofitant el seu pas per als centres sanitaris.

Els cartells, tant físics com digitals, porten un codi QR que es pot escanejar amb el telèfon mòbil i que enllaça directament amb el qüestionari telemàtic. A més, els pacients dels centres rebran un fulletó en el moment de l’ingrés en què és detallarà com participar-hi.

La cartelleria es difondrà entre els centres d’atenció primària i consultoris locals del Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior, comarques que tenen el Trueta i el Santa Caterina com a hospital bàsic. A més, el procés es difondrà a través de les pantalles que hi ha a la delegació de la Generalitat a Girona, tant les de zones de treball com a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Tot i això, els interessats podran accedir al qüestionari telemàtic a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya: participa.gencat.cat.

En dues fases

El procés participatiu consta de dues fases. La primera d’elles consisteix en el qüestionari telemàtic, que s'organitza en tres blocs diferenciats. En el primer, es concreta el perfil del participant i la seva relació amb el sistema sanitari. Seguidament, s'inicia el segon bloc, que constitueix el gruix del qüestionari.

En aquest apartat s'interpel·la el participant sobre diferents serveis i espais de l'hospital segons la seva percepció seguint el recorregut habitual d’accés al centre: mobilitat exterior, zona de recepció i d'informació ciutadana, sales d'espera, consulta o zona de proves, l'habitació i aspectes relacionats amb noves tecnologies, la intimitat i la llum natural, amb algunes especificitats segons si es té experiència com a pacient, acompanyant o ambdues. Per últim, el tercer bloc consta d’un espai obert on fer arribar propostes o idees que no s’hagin tingut en compte en el qüestionari.

Inscripció per la segona

Un cop finalitzada la fase de la participació en línia, s'iniciarà la segona fase amb la constitució de dinàmiques participatives amb representants de la ciutadania interessada i associacions de pacients. Per participar en aquestes dinàmiques, es pot fer la inscripció responent el qüestionari telemàtic.

En el transcurs de tot el procés es contemplaran les aportacions que tinguin a veure amb aspectes que repercuteixin en el disseny i l’estructura assistencial de l’hospital.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, remarca la importància "d'incorporar la veu de la ciutadania" en la definició de les polítiques públiques com a "bon símptoma de qualitat democràtica". "El nou Campus de Salut de Girona és el projecte més important que hi ha a les comarques gironines en els propers anys i donada la seva magnitud és fonamental incorporar-hi la visió de la gent del territori", afegeix.

Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, destaca que el procés és una "gran oportunitat perquè tothom se'l senti seu". "Volem que el nou hospital sigui amable i obert a la ciutadania, per això cal animar que la gent participi en aquest procés", remarca Carreras.