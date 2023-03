Una quarantena de tractors van participar aquest diumenge a la catorzena edició de la Tractorada de Llagostera organitzada pel col·lectiu de Segadors i Segadores que hi ha al municipi. Els tractors es van concentrar, primerament, a l’esplanada de la zona esportiva on alguns dels ciutadans s’hi van poder apropar per observar els diferents models vehicles i, després de l’esmorzar, van desfilar pels carrers i veïnats de Llagostera on els vehicles van ser visibles i escoltats pels ciutadans que eren a prop. La trobada va finalitzar, com és habitual en aquesta tractorada de la població del Gironès, amb un dinar.