Tot just s’ha posat punt final a l’edició d’aquest any del Fòrum Gastronòmic de Girona, però l’organització ja té clar que repetirà el format d’enguany de cara al 2024. Així, es tornaran a viure dos dies de gastronomia al carrer, per arribar a tota mena de públic, i altres dos al Palau de Congressos, dirigits als professionals del sector. El director, Albert Labastida apuntava que «és un format que ha arribat per quedar-se» i que «ha funcionat molt bé». A més, afegia que «estem molt contents de l'afluència de públic que hem tingut en les dues parts».

En la jornada d’avui, que clausurava el certamen, s'han tornat a fer activitats molt diverses. Amb xerrades i col·loquis de diferents xefs, com els germans Torres, que van parlar de la tonyina en la gastronomia, Rodrigo de la Calle, que va fer referència als restaurants que treballen amb vegetals, o Josep Roca, que va presentar la nova línia de beguda d’El Celler.

Avui també ha estat un dia per entregar diferents premis, i amb accent gironí. L’startup de Santa Coloma de Farners, MyChefTool, ha guanyat el premi a la millor empresa innovadora, sent l’única de les cinquanta de la comarca que participava en la fase final de la competició. L'empresa fundada per Adrià Bosch i Xevi Garriga, es basa en un ecosistema digital que inclou tot el que un restaurant necessita per la seva gestió, connectat amb el sistema de pagament i de proveïdors. El jurat integrat per Business Angels de Girona i inversors de l'àmbit internacional ha reconegut la tasca de la companyia gironina, que ha rebut un premi econòmic de 2.000 euros.

Per altra banda, dins el marc de l’esdeveniment, l’Associació d’Hostaleria de Girona ha entregat el Premi a l’Hostaleria al restaurant gironí SinoFos. El cap de cuina de l’establiment, Marc Ramos, ha recollit el premi de la mà del president de l'associació, Xavier Garcia.

Fòrum Gastronòmic 360

Tanmateix, l’esdeveniment no acaba aquí, i és que s’ha creat el Fòrum Gastronòmic 360, que té per objectiu fer activitats durant tot l’any, amb la pròxima posada en escena que serà a la tardor. «Portarem arreu del territori ponències i debats que són d'interés del sector», explicava Labastida. En aquest sentit, durant la tardor es durà a terme una jornada temàtica per abordar amb els millors professionals el talent a la cuina i a la sala, així com els principals reptes del sector gastronòmic.

A més, demà se celebra El Gran Banquet, on estudiants simularan un servei de restaurant que serà valorat per un jurat. L'activitat se celebrarà a l'Escola d'Hostaleria i té per objectiu recrear un servei de banquet i pretén posar èmfasi a diferents aspectes. En especial, l’elaboració dels diferents plats, però també al servei que es durà a terme, l’anàlisi econòmic o la gestió per oferir un plat únic als comensals.