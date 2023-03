Girona, entre els municipis on més ha baixat el nivell de pol·len els últims mesos

Les condicions meteorològiques d’enguany han alterat la pol·linització, que arribarà més tard però amb més força. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que recentment ha presentat la previsió de nivells de pol·len d’aquesta primavera.

De forma paral·lela, ha fet un estudi de les tendències de la quantitat total anual de set tipus principals de pol·len i una espora de fong, que es mesuren des del 1994. Les ciutats on més està disminuint el nivell de pol·len són Manresa, Bellaterra, Tarragona i Girona. De fet, a principis d’aquest any, la pol·linització hivernal de xiprer, avellaner, freixe i vern ha sigut molt escassa, amb dades mínimes històriques des de fa gairebé trenta anys, motiu pel qual s’ha endarrerit l’inici del període de risc d’al·lèrgia.

La davallada de temperatures de les últimes setmanes és la principal causa d’aquest retard, segons recull ACN. Tot i així, entre aquesta setmana i l’última d’aquest mes començaran a alliberar-se quantitats significatives de pol·len. Pel que fa a les previsions, s’espera que la pol·linització del xiprer s’estengui fins a l’abril i que les pol·linitzacions primaverals, com són les del pollancre o el plàtan, comencin amb retard i amb força, però que tinguin una durada més curta de l’habitual.

Les previsions d’elevada pol·linització només podrien disminuir si hi ha forts períodes de pluges. En canvi, si les puges són més suaus, servirien incrementar les pol·linitzacions i, per tant, allargar la presència del pol·len a l’aire. A més, si hi ha fortes ventades de direccions amb poc o gens de pol·len, com del mar a la terra, també podria reduir l’increment de pol·linització previst.

Els pòl·lens que més sensibilitzacions provoquen són els de gramínies, plàtan d’ombra, olivera, xiprer, parietària i blets. Les espores de fong d’alternària també són font principal de símptomes al·lèrgics. Amb molta freqüència, els afectats pateixen alhora altres malalties al·lèrgiques.

Augment d'al·lèrgies

L’augment d’al·lèrgies respiratòries a causa dels canvis en el clima i la contaminació és cada vegada més present, segons alerten els experts des de fa anys. I és que a Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen alguna malaltia al·lèrgica, i es preveu que aquesta xifra es duplicarà l’any 2050.

Recentment, un centenar d’al·lergòlegs de tot Catalunya es van reunir a l’hospital Santa Caterina on van constatar que estan augmentant les reaccions greus, com per exemple, l’anafilaxi, una reacció d’hipersensibilitat ràpida i sistèmica, que pot arribar a ser molt greu i comprometre la vida de la persona, fins i tot pot arribar a ser mortal.

D’altra banda, també s’estan detectant cada vegada més al·lèrgies en edats més prematures.