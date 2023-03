Aigua és Vida Girona ha celebrat aquesta tarda la ja tradicional palanganada del Ter, que va arribar a la seva onzena edició. Per commemorar el Dia Mundial de l’Aigua la plataforma, formada per associacions socials que defensa un cabal ecològic del Ter i la gestió pública de l’aigua al territori, es va reunir al pont de Pedra per llançar aigua el riu Onyar, amb la finalitat que aquesta arribi després al Ter. En una imatge simbòlica i ja clàssica, els assistents a l’acte portaven galledes, palanganes, garrafes o altres objectes amb la intenció de reivindicar un augment del cabal del riu per tal d’assolir un cabal ecològic digne i defensar que l’aigua com «un dret i no una mercaderia».