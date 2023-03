L’Ajuntament de Salt instal·larà una central de biomassa per subministrar calefacció i aigua calenta als equipaments situats a la zona esportiva El Pla i a les escoles Gegant del Rec i el Pla. Amb un pressupost de 879.265 euros i dins la planificació per estendre l’ús de les energies renovables als equipaments municipals, l’objectiu de la iniciativa passa és la substitució dels combustibles fòssils per fonts d'energia renovables i, alhora, una reducció dels costos de producció d'aigua calenta i calefacció a partir de la millora dels sistemes de control i eficiència de les instal·lacions.

La central de biomassa se situarà al camp de futbol, concretament al costat dels vestidors del camp de futbol i, des d’aquest punt, sortirà la xarxa de calor per connectar amb la distribució existent i a tots els equipaments als quals es donarà servei. En aquest sentit, el subministrament de la nova central de biomassa arribarà al camp de futbol "El Pla", al Pavelló Esportiu, al pavelló de gimnàstica, a la piscina coberta, a la pista poliesportiva, a l'escola Gegant del Rec i a l'escola el Pla. Opció d'ampliació Les instal·lacions de calderes de combustibles fòssils actuals es mantindran com a instal·lació de reserva i també, a la licitació de la concessió, s’inclou la possibilitat d’una prestació futura per ampliar la xarxa de biomassa a l’entorn d’on se situarà la central de biomassa. Un cop s’hagi licitat el projecte, les obres compten amb un termini d’execució de sis mesos.