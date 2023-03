ERC demanen una solució per mantenir un projecte assistencial pel sector nord de Girona un cop l’Hospital Josep Trueta es traslladi a la nova ubicació, en els terrenys entre Girona i Salt. En concret, proposen un complex per donar servei sanitari i social, sobretot, a persones grans malaltes o que no tenen un grau d’autonomia suficient per fer les activitats de la vida diària i necessiten atenció o supervisió continuada.

La iniciativa es porta treballant des del mes d’octubre per part de representants de la formació de diferents municipis. En aquest cas Girona (Quim Ayats), Salt (Jordi Viñas), Sarrià de Ter (Narcís Fajula), Sant Julià de Ramis (Marc Puigtió), Vilablareix (Maite Tixis) i Bescanó (Xavier Vinyolas). Aquests, veuen amb bons ulls el trasllat del Trueta, però consideren que el sector nord de Girona no pot quedar desatès, ja dona assistència tant a veïns de la zona com als del Pla de l’Estany.