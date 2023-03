Adriana Menacho Morera de la Vall, estudiant de segon de batxillerat de La Salle de Girona va ser la guanyadora de l'onzena edició del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS). En total, van ser un total de vint-i-cinc alumnes de segon de batxillerat els que es van presentar a aquest concurs. Després que cadascun d'ells compartís els resultats del seu treball de recerca davant d'un tribunal d'experts, es va decidir que el de Menacho era el millor.

L'estudiant de La Salle va fer un treball de recerca sobre el marxisme, titulat «Marx, avui. Lectura d'El Capital en una societat líquida». El jurat va valorar positivament la lectura que profunditzava en el treball i feia una crítica de les principals obres de la teoria marxista. A més va elaborar i produir un manifest comunista actualitzat a la societat catalana d'avui. Tot això li va valer per guanyar el premi dotat amb 1.500 euros que serviran com a descompte per la matrícula del curs vinent de qualsevol estudi impartit a la Universitat de Girona.

Altres guardons

L’entrega de premis es va celebrar dimecres a la Facultat de Dret de la UdG, i altres estudiants de segon batxillerat van rebre diferents guardons, dotats amb 500 euros. Elisa Ainaud (INS Alella) va guanyar el premi a la millor recerca de l’àmbit científic, Mar Miralles (INS Santiago Sobrequés i Vidal de Girona) el de millor recerca de l’àmbit humanístic, Sara El Khateb (INS Vallvera de Salt) el de millor recerca en l’àmbit de la salut, Aina Donate (INS Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols) el de millor recerca de l’àmbit social, Paula Solés (INS La Bisbal) el de millor recerca de l’àmbit tecnològic), Maria Baldoví (INS Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor) el de millor recerca en perspectiva de gènere, Eloi Fernánez (INS de Celrà) va rebre el premi al compromís social, Clàudia Rovira (INS Jospe Brugulat de Banyoles) el premi a l'Emprenedoria), Roger Vallès (INS de Cassà de la Selva) el premi al vídeo més creatiu), Roger Raset (FEDAC Sant Narcís) el premi del públic) i Tània Sabarí (INS La Bisbal) el premi a la millor defensa). Mentrestant, l’INS de La Bisbal d’Empordà va rebre una menció especial per ser el centre educatiu amb més treballs seleccionats pel Congrés.