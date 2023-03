L'equip de govern de Girona (JxCat i ERC) han arribat a un acord amb el PSC que suma 11 milions d'euros per tirar endavant les inversions i desbloquejar el romanent. D'aquest global hi ha 4,93 milions d'euros per inversions, entre les quals destaquen la millora d'equipaments esportius, la comissaria de Santa Eugènia o l'aparcament dissuasiu a l'entrada sud. Aquí, el PSC hi ha inclòs partides per impulsar el projecte '4 rius i 1 sèquia', rehabilitar els pisos de l'Aurora o fomentar el turisme ciclista, amb mesures per regular una bona convivència.. Els 6 milions d'euros de romanent permetran pagar increments de sous i afrontar l'augment de despesa energètica. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, destaca que el pacte "fa avançar la ciutat" i la socialista Sílvia Paneque diu que l'han fet per "responsabilitat".

Girona tirarà endavant les inversions per a aquest 2023 i, de retruc, també desbloquejarà els 6 milions d'euros de romanent que hi ha a les arques municipals. L'equip de govern i el PSC han arribat a un acord que els dona majoria -perquè suma 19 dels 27 regidors que té el consistori- i que es materialitzarà en un ple extraordinari que es farà el proper 3 d'abril a la tarda.

Al febrer, JxCat i ERC van decidir aparcar les inversions perquè no tenien prou suports. A última hora, van retirar de l'ordre del dia del ple una proposta que sumava 4 milions d'euros. I que ara, després de l'acord amb el PSC, passa a incrementar-se en gairebé 1 milió més (en concret, ascendeix a 4.939.209,86 euros).

De tot el llistat, en destaquen els 1,29 milions d'euros que permetran millorar serveis i equipaments esportius de la ciutat. Entre d'altres, refer el camp de futbol 11 de Torres de Palau (961.500 euros), fer un nou vestidor a Palau (138.700 euros), renovar calderes i programari a les piscines de Santa Eugènia i Can Gibert (138.100 euros) o redactar el projecte per cobrir la pista esportiva al costat del Carles Rahola, a l'Esquerra del Ter (20.000 euros).

Un altre gran paquet, que suma més de 700.000 euros, es destinarà a finançar projectes que han rebut fons europeus Next Generation. En concret, els que volen impulsar la renaturalització de la ciutat i impulsar el turisme sostenible (GiroNat i '4 rius i 1 sèquia') o el que reconvertirà l'antic taller de la Marfà en un centre d'interpretació de les hortes de Santa Eugènia. En aquest últim, s'hi destinen uns 351.000 euros. I al '4 rius i 1 sèquia', 300.000 euros per redactar el projecte del tram de l'Onyar des de la Font del Rei fins al pont de l'Areny.

Les inversions també inclouen 440.000 euros per al centre d'art contemporani El Bòlit, més de 360.000 euros per enllestir la nova comissaria de Santa Eugènia i urbanitzar l'entorn de Can Burrassó, 285.100 euros per habilitar l'aparcament dissuasiu al Mas Gri, 525.000 euros per renovar sistemes informàtics o 152.800 euros per adquirir la col·lecció del Museu del Cinema.

"No és de cara a la galeria"

La negociació ha permès que el PSC inclogués més partides a les quals inicialment havia presentat l'equip de govern. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha destacat que l'acord "no s'ha fet de cara a la galeria" i que, a l'hora d'arribar-hi, "no s'ha prioritzat l'interès de partit o el segell particular" sinó "l'interès que la ciutat en sortís beneficiada". "Per això, no hem fet propostes impossibles, però sí ambicioses i que creiem que són necessàries i urgents per Girona", ha afegit.

A l'hora de resumir quines han estat les seves prioritats, Paneque les ha englobades en quatre grans blocs. El primer, el de la cultura, on n'ha destacat els 50.000 euros que permetran contractar un tècnic perquè estudiï el fons d'art contemporani que té Girona i faci propostes expositives per posar-lo en valor, o les partides que fan referència al projecte d'art La Volta de Sant Narcís (on l'Ajuntament incrementarà altre cop fins a 70.000 euros la convocatòria per als anys 2024/2026 i tirarà endavant l'adequació de la casa de titularitat municipal situada a la plaça de l'Assumpció).

Dins el segon bloc, el que se centra en l'adaptació al canvi climàtic, a més dels projectes vinculats als Next Generation, el PSC n'ha destacat els 100.000 euros que es destinaran al tram entre Vista Alegre i les Pedreres inclòs dins el projecte Vora (que crearà una anella verda que envolti la ciutat). En turisme -el tercer dels blocs- Paneque ha subratllat que les inversions preveuran 30.000 euros per fer un projecte que estudiï com impulsar l'atractiu que Girona desperta als ciclistes (creant un espai a Domeny que inclogui equipaments i serveis dirigits al col·lectiu, com ara pistes) i sempre amb mesures reguladores en foment de la convivència amb la resta de la ciutadania.

Solucions "urgents"

Per últim, la portaveu socialista també ha dit que la quarta línia estratègica passa per "aportar solucions a aquells projectes que porten massa temps esperant solucions urgents". Aquí s'hi inclouen, per exemple, 221.100 euros per reformar el bloc de pisos de l'Aurora (unes obres que l'Ajuntament farà de forma subsidiària), 40.000 euros per enderrocar l'edifici del carrer Acàcia de la Font de la Pólvora (que amenaça ruïna i que porta anys buit), 350.000 euros per climatitzar centres cívics a Sant Narcís i Girona Est o les obres per substituir el col·lector i reasfaltar el carrer Joaquim Vayreda (que aniran a càrrec de CATSA, la nova empresa pública de gestió de l'aigua).

Sílvia Paneque no ha amagat que un altre dels motius que els ha portat a segellar el pacte ha estat, precisament, l'escenari que ha comportat la pròrroga del pressupost. "Feia que no hi hagués noves inversions, i que en aquests moments ens trobéssim amb certes dificultats per pagar unes situacions sobrevingudes", ha dit. La portaveu del PSC, per últim, ha explicat que el pacte vol "donar una empenta" a la ciutat, perquè també s'ha demostrat "un cop més que Girona necessitarà un govern fort, que no hagi d'estar pendent de sumar majories".

Sous, factures i residus

A més dels 4,93 milions d'euros per a inversions, l'acord a tres bandes entre JxCat, ERC i el PSC també permetrà desbloquejar els 6 milions d'euros de romanent. En aquest cas, la quantitat se subdividirà en 2,1 milions d'euros que aniran destinats a afrontar els augments de sou (també, derivats de la Valoració de Llocs de Treball); 2 milions d'euros més per a neteja viària i tractament de residus (entre d'altres, arran de les obres a la incineradora de Campdorà), i gairebé 2 milions d'euros per afrontar l'increment de la despesa energètica.

D'aquest últim paquet, 1, 6 milions d'euros es destinaran a pagar els augments de la factura de la llum, 200.000 euros permetran afrontar l'alça dels carburants (als autobusos urbans), 73.000 euros seran per a gas i 84.000 euros per a calefacció a les escoles.

"Tenir un pressupost prorrogat ha fet que les partides més lligades a la inflació, com els salaris o l'energia, estiguin infradotades", ha dit la regidora socialista Bea Esporrín. "Per tant, hem pres aquest acord per responsabilitat", ha afegit.

"Directes a la ciutat"

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha posat en valor que "arribar a acords és bo per Girona" i ha agraït el suport del PSC, que permetrà tirar endavant inversions "que aniran directes a la ciutat" i desbloquejar el romanent per "cobrir les necessitats que tenia l'Ajuntament amb els increments de despesa". Per a Planas, decidir prorrogar el pressupost va ser "una bona decisió" per evitar anar a retallades. Per últim, la tinenta d'alcaldia ha fet una crida a la resta de forces de l'oposició perquè, des d'ara i fins al 3 d'abril, se sumin a l'acord.

Per la seva banda, el vicealcalde i portaveu d'ERC a Girona, Quim Ayats, subratlla que "l'ampli acord al qual hem arribat és en benefici de la ciutat i dels gironins i gironines". "Vam entrar al govern per desencallar projectes i perquè la ciutat no s'aturés; treballarem fins al darrer dia de mandat perquè Girona tiri endavant", ha conclòs.