L'Associació de Naturalistes de Girona, Unió de Pagesos i el grup Salvem Vilablareix Rural van penjar ahir una pancarta i cartells en contra de la ciutat esportiva que el Girona FC construirà a Vilablareix. Ho van fer just al davant de l'estadi de Montilivi i sota el lema «No a la ciutat esportiva, salvem Vilablareix rural».

No és el primer cop que aquestes associacions fan algun acte reivindicatiu per demanar que no es construeixin aquestes instal·lacions. Entre elles, una recollida de firmes a partir de la plataforma change.org i que, avui, porta replegades 650 signatures. Entre altres, les entitats expliquen que una construcció d'aquestes característiques destruirà un pla ambiental, paisatgístic i agrari com és el Pla de Massana.

La previsió és que la ciutat esportiva, anomenada City Football Academy Girona, es comenci a construir el setembre d'aquest any i tindrà un total de set camps d'entrenament. El primer equip del Girona FC hi començarà a treballar el gener de 2024, tot i que no estarà en ple funcionament fins al 2025. Per dur a terme totes aquestes instal·lacions el club gironí invertirà 25 milions d'euros.