El jutjat Penal 1 de Girona ha absolt un jove acusat de llançar pedres i amenaçar diversos integrants de Vox durant un acte celebrat a la devesa de Girona el 30 de gener de 2021, en període de campanya electoral. La jutgessa rebutja la tesi de la fiscalia, que demanava 1 any de presó al processat per un delicte electoral, ja que considerava que havia entorpit "greument l'ordre d'un acte electoral. El partit va denunciar els fets.

L'acte celebrat pel partit va tenir lloc a la una del migdia a la Devesa, on es va instal·lar una carpa electoral i un escenari per fer diversos discursos. Hi va participar el líder del partit, Santiago Abascal. Abans, els candidats van fer una visita a diversos punts de la ciutat. L'acte va comptar amb un dispositiu de seguretat per protegir els candidats.

Els fets van tenir lloc el 30 de gener del 2021, durant la campanya als últims comicis al Parlament. Aquell dia, a la una de la tarda, Vox havia convocat un acte electoral a la Devesa (on hi havia muntat una carpa i un escenari). Hi assistia el líder del partit, Santiago Abascal. Abans d'anar cap al parc, els candidats del partit d'ultradreta van fer una passejada per Girona.

Cap a tres quarts d'una, la comitiva va arribar a la Devesa, on els Mossos d'Esquadra havien muntat un dispositiu de seguretat. Aquí, s'havia convocat una concentració contra l'acte de Vox. La fiscalia sostenia que el jove encausat, que ara té 21 anys, va llançar pedres contra els membres del partit, els va proferir insults i amenaces i va intentar impedir l'acte. Per això, sol·licitava que se'l condemnés a 1 any de presó per un delicte electoral.

La sentència del Jutjat Penal 1 de Girona, però, tira per terra els postulats de l'acusació. Explica que si bé hi ha unes imatges on es veu com el jove s'ajup, recull alguna cosa del terra i la llança cap endavant, en cap cas allò que va tirar eren pedres.

"Qualsevol persona que hagi passejat per la Devesa pot veure com allò que hi ha a l'entrada del parc és graveta; de fet, gairebé sorra", recull la sentència. "És obvi, doncs, que ni es van tirar pedres ni tampoc s'ha acreditat que l'acusat proferís insults o amenaces, cosa que ni tan sols se li va demanar durant la vista oral", hi afegeix el jutjat.

Entrant al fons de la qüestió, és a dir si l'actuació del jove va ser o no un delicte electoral, la jutgessa també ho rebutja. De fet, subratlla que la seva actuació no s'inscriu dins la vulneració de l'article 147 de la Llei Orgànica de Règim Electoral (la LOREG) que, literalment, recull que hi ha hagut "una pertorbació greu de l'ordre en qualsevol acte electoral".

D'entrada, la sentència recull que la passejada anterior al míting, en cap cas, s'emmarca dins un acte electoral. Perquè, de fet, se'n desconeixia el recorregut i Vox ni tan sols "havia pogut convocar persones perquè acompanyessin el recorregut".

Abans del discurs

El Jutjat Penal 1 de Girona també conclou que el jove va llançar graveta quan els candidats entraven a la Devesa, abans que accedissin al recinte on s'havia muntat la carpa i l'escenari. Diu que enlloc consta que la sorra els arribés a tocar i que el discurs "es va fer amb normalitat".

De fet, subratlla que "el retard escàs de 5 minuts" que hi va haver abans que comencés l'acte no es va deure als manifestants, sinó "a la dilació" que van generar els mateixos membres de Vox, que estaven comentant què havia passat. "Ni es va llançar graveta en un acte electoral, ni se'l va pertorbar greument, perquè es va dur a terme amb normalitat", subratlla la sentència.

Per això, el jutjat absol el jove del delicte electoral de què se l'acusava. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació en un termini de deu dies.