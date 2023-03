Basolí ja té una nova ubicació per atendre de forma presencial als seus clients després de l’incendi que va cremar el concessionari el passat 1 de març. Després de tenir diferents opcions sobre la taula, els propietaris s’han decantat per situar-se, a partir d’ara i de forma provisional, al polígon Mas Xirgu de Girona. La nova ubicació estarà operativa a partir de dilluns al número 80 del carrer de Santa Coloma.

Per tant, aquest nou espai del concessionari no es troba massa lluny d’on estava la nau que es va cremar, fent cantonada amb carrer Barcelona i el Riu Cardener. Tanmateix, la part de botiga serà molt més petita, d’uns 300 metres quadrats, a diferència de l’afectada per l’incendi, que en feia mil. «És una cosa molt més petita i provisional, per sortir del pas», apuntava el gerent del concessionari, Simon Basolí. A més, hauran de compartir el taller amb una altra companyia.

«És una cosa molt més petita i provisional, per sortir del pas» Simon Basolí - Gerent de Basolí

El gerent també afirma que «la idea és tornar al mateix lloc», un cop s’hagin pogut fer totes les reformes pertinents després de l’incendi. Ara per ara, s’està començant a treure part de la teulada que es va cremar. De fet, el carrer del Riu Cardener entre carrer Barcelona i el Riu Freser continua tallat. Tot i així, Basolí és caut i assenyala que «tot pot canviar».

Més de 30 anys d'història

Basolí es va situar a la cantonada de la carretera Barcelona amb el Riu Cardener el setembre de 1990. Des de llavors, i durant gairebé 23 anys, l'establiment és una de les botigues de referència per molts amants de les motocicletes o bicicletes, amb una gran varietat de recanvis i accessoris. El concessionari va ser un dels negocis més afectats per l'incendi, juntament amb l'Escola Tècnica de Girona, el passat u de març.

L'endemà del sinistre, Simon Basolí va dir a Diari de Girona que «no s'ha salvat res». Es calcula que es van perdre més de 300 vehicles, la majoria motos, però també bicicletes i patinets elèctrics. Això, a la part superior de la nau, on hi havia la botiga i un parell de magatzems. Mentrestant, el taller, situat a la part inferior, no es va veure afectat per l’incendi i es va poder salvar material de diferent tipus.