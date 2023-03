La nova seu de l’Espai LGTBI de Girona ja és una realitat. El local està ubicat als baixos del número 8 del carrer del Torín, al barri de la Devesa-Güell i obre ara després de diferents retards per temes burocràtics. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, han lliurat les claus del local a les entitats, després de signar la cessió, en un acte aquest divendres a la tarda. L'acte d'inauguració oficial es farà més endavant però el local ja s'hi faran actes.

“Disposar d’un local fix permetrà dinamitzar l’activitat del col·lectiu LGTBI, i això tindrà conseqüències positives tant per a les mateixes entitats com també per al conjunt de la ciutat, perquè permetrà conscienciar i treballar en favor dels drets de les persones que en formen part. Estem veient com hi ha un repunt de determinades actituds en contra de la llibertat sexual de cadascú, i per tant és responsabilitat de tothom treballar per erradicar-les. Després de diferents entrebancs, per fi aquest local és una realitat, i això és una molt bona notícia per Girona”, ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El local compta amb una àrea de recepció i sala d’espera, un petit despatx, els serveis i una sala diàfana preparada perquè la puguin utilitzar les persones usuàries de l’equipament. A més, també disposa d’un sistema d’alarma d’intrusió i un videoporter a la porta d’entrada. En els darrers mesos, l’Ajuntament ha adequat l’espai a l’activitat associativa, després d’adquirir l’immoble.

L’Espai LGTBI és gestionat i dinamitzat per les entitats LGTBIQ+ de Girona, amb la missió d’organitzar activitats de conscienciació, suport i atenció al col·lectiu. A més, l’Ajuntament de Girona ha posat en marxa les atencions presencials del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectivosexual i de Gènere de Girona (SAI), que es fan els dimecres al matí al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i els dijous a la tarda al Centre Jove de Salut.