L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls ha organitzat una xerrada informativa per debatre i comparar els diversos models de recollida d’escombraries i analitzar els pros i contres del sistema actual i del porta a porta. La xerrada va anar a càrrec de l’ambientòleg Marc Casonovas, al local polivalent, on hi va assistir una quarantena de veïns. Casanovas va exposar diverses dades comparatives.

Entre els avantatges del porta a porta cal destacar-ne els nivells més alts de recollida selectiva i recuperació, la retirada dels contenidors de la via pública, la identificació dels cubells amb un xip que permet l’aplicació de bonificacions i el pagament per generació. Així mateix el cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos per sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del cànon majors. Pel que fa als inconvenients hi ha el fet d’estar subjecte a un horari, suposa a un canvi d’hàbits.