El cul de la Lleona de Girona es queda sense petons «sine die»

El 17 de març d’aquest any, la Generalitat desactivava la fase de prealerta del Procicat per la covid-19. La columna del cul de la Lleona de Girona porta precintada des del 29 de febrer del 2020, amb l’inici de la pandèmia, després que l’Ajuntament ho consultés amb el Departament de Salut com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi. Aquell dia hi havia hagut el primer contagi a la ciutat. Des d’aleshores, fa més de tres anys, no està permès fer-hi petons.

Durant un temps, el precinte que impedia l’accés a la columna on hi ha enfilada la lleona estava format per tanques d’obra que encerclaven la columna, però es va mantenir l’escala a l’interior malgrat que no s’hi podia entrar. Però a finals del mes de març de l’any passat, els esglaons també es van retirar aprofitant unes obres al paviment. Les arrels d’un arbre proper aixecaven el terra. Amb l’arranjament del paviment, l’Ajuntament va aprofitar per retirar l’estructura.

Al seu lloc, hi va col·locar un cartell informatiu explicant els motius de la prohibició de petonejar el cul de la lleona. Per tant, es reforçava l’impediment de complir amb la tradició de petonejar el cul de la Lleona. I ara per ara, l’Ajuntament no té cap previsió de tornar a col·locar l’estructura esglaonada.

Grip A i accident mortal

Des de fa més d’una dècada, la columna del Cul de la Lleona ha estat motiu de prohibició d’accés per diferents motius vinculats a la seguretat i a la salut. L’agost del 2009 es van retirar durant uns mesos per l’alerta de la grip A, una malaltia que es podia contagiar per la saliva. Es van tornar a posar el maig del 2010. Mentrestant, el consistori recomanava als turistes que fessin el petó «a distància».

Es va retirar el 2009, temporalment, per evitar l’expansió de la grip A, i el 2015 per la mort d’un turista

A finals de l’any 2015, l’Ajuntament també va decidir treure un sistema d’escales que permetia pujar a fer el petó arran de la caiguda mortal d’un turista francès i el maig del 2016 va col·locar l’estructura que hi havia fins abans de la pandèmia, però amb una barana de suport per fer més fàcil l’ascens.

Episodis d'incivisme

També hi ha hagut episodis d’incivisme, amb la desaparició de les tanques que envoltaven la columna, provocant que la gent aprofités per complir la tradició de fer el petó amb coneixement -o no- que no estava permès. Va passar una nit de dijous universitari, quan les tanques van acabar a dins del riu Onyar. També el dia de Tots Sants de l’any 2021, pràcticament durant tot el dia. Això va provocar que en un dels dies grans de les Fires, amb multitud de parades al Barri Vell, molts visitants aprofitessin per fer el petó a la lleona sense saber que estava prohibit i que algú no autoritzat havia retirat les tanques.

La tradició diu que els turistes que volen tornar a la ciutat han de fer el ritual del petó l’escultura que hi ha a la plaça de Sant Feliu. I els gironins també, per tal d’assegurar-se que mai hauran de marxar de la ciutat o que, si ho han de fer, tornaran. La columna és una reproducció de l’original que es troba al Museu d’Art i que hauria estat ubicada allà al segle XII com a reclam d’un establiment: l’hostal de la Lleona.

Intent de petó al lleó del Mercat

Com a anècdota, el febrer de 2008 tres nois belgues van intentar pujar fins a dalt de tot de la columna del Lleó de la plaça del Mercat. Algú va avisar la policia i els agents es van adreçar al lloc i van veure tres nois enfilats al cim de l’antic baluard i dos nois més que els estaven gravant amb una càmera. Els escaladors van baixar sense aconseguir fer cap petó.

Els agents els van identificar, ja que si algun element havia quedat malmès, haurien estat els responsables de reparar els danys. La policia va ajudar-los a subsanar el seu error i els va acompanyar un tros cap al cul de la lleona, a l’església de Sant Feliu.