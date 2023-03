Ampliaran el pas de vianants d’un dels costats de la rotonda de Països Catalans

L’Ajuntament de Girona continua treballant perquè els nens tinguin un camí escolar més segur. Una de les millores que farà en els pròxims mesos té a veure amb l’escola el Pla de Girona, ja que s’ampliarà el pas de vianants d’un dels costats de la rotonda de Països Catalans. En concret, el que és més pròxim a la Guàrdia Civil.

Fa pocs dies l’Ajuntament va treure a licitació d’aquestes millores amb un preu de sortida de 23.646 euros. L’actuació principal serà ampliar el pas de vianants existent perquè les bicicletes que venen pel carril bici puguin circular pel pas de vianants. D’aquesta manera, hi haurà dos passos de vianants diferents un cop s’acabin les reformes. Un per vianants i un altre per bicicletes, com ja hi ha a altres indrets de la ciutat. D’aquesta manera, les persones que vagin amb bicicleta ja no estaran obligades a anar a peu per travessar el carrer. Actualment, en un costat del carrer Emili Grahit hi ha un carril bici que, en creuar per aquest pas de vianants, no continua pel mateix costat de l’avinguda Lluís Pericot i s’ha de creuar un altre pas de vianants.

A part, també s’instal·larà una illeta com a refugi central de la calçada per resguardar i protegir els vianants quan han de travessar el carrer Emili Grahit. Un cop s’hagi adjudicat l’obra, la companyia guanyadora tindrà un termini de tres mesos per portar a terme totes aquestes millores.