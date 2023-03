Efecte del Brexit a l’aeroport: 23 sancions a companyies per viatgers sense visat

El Brexit ha suposat un repte per l’aeroport de Girona. La gran quantitat de vols que l’uneixen amb el Regne Unit ha obligat a fer algunes transformacions a l’equipament, però també ha suposat un canvi per la Policia Nacional, que es dedica al control de la documentació en aquest pas fronterer.

La feina gairebé se’ls ha duplicat, indica l’inspector Miguel Ángel Mata, que és el responsable del cos policial a l’aeroport. Una mostra d’això és que durant el 2022 van haver d’incrementar el personal.

El dia a dia d’aquests agents ha canviat, perquè el Regne Unit ja no pertany a la Unió Europea (UE) i s’ha convertit en un «Tercer País». Això implica que hagin de fer un control més estricte als britànics, de manera que els agents han de dedicar més temps a fer la inspecció. «No només es verifica que el document sigui de la persona, sinó que també es mira que no sigui fals. Hem de consultar la base de dades perquè no tingui una requisitòria i també hem de comprovar que pot entrar a Espanya», descriu Mata.

Durant el 2022, la Policia Nacional de l’aeroport de Girona va fer 32 denegacions d’entrada de viatgers, que van produir-se per diverses casuístiques. Una de les situacions que va suposar aquest impediment d’entrada a alguns viatgers britànics és haver superat el límit de temps d’estada a Espanya que tenen marcat arran del Brexit. Concretament, «poden quedar-se fins a 90 dies en un període de 180».

Superar el temps d’estada

Mata destaca que durant l’any passat es van trobar alguns casos de ciutadans britànics molt afincats a Espanya i que havien superat el temps màxim permès. Aquests no havien tramitat el permís de residència a l’Estat i els van haver de denegar l’entrada.

Aquests no és l’únic motiu que ha portat a la Policia Nacional a optar per aquesta mesura i que està lligat als efectes del Brexit. El 2022 va ser el del retorn del turisme després de la pandèmia i molts britànics van venir a passar les vacances a la província i van aterrar a les instal·lacions de Vilobí. Alguns d’ells eren ciutadans de Tercers Països que estaven casats amb britànics. Abans del Brexit, aquests s’acollien al règim comunitari, però actualment no és possible i necessiten un visat per entrar a Espanya. La targeta de familiar comunitari ja no els serveix.

Això va provocar que, la temporada passada, els agents de la Policia Nacional haguessin de denegar l’entrada a persones en aquestes circumstàncies. El cap de la Policia Nacional a l’aeroport considera que no hi havia mala fe, sinó que la majoria de famílies desconeixien el canvi normatiu. En aquests casos, el viatger «és el perjudicat», lamenta. La Llei d’Estrangeria espanyola estableix que els responsables de comprovar la documentació de les persones que arriben a Espanya és la companyia aèria, i per tant, en aquests casos no es va fer bé.

Sancions de fins a 10.000 euros

Mata relata que, en detectar aquesta casuística, «van començar a avisar» a les companyies, però van veure que seguien arribant passatgers des dels aeroports britànics i irlandesos. Davant dels fets, es van veure «amb l’obligació de fer sancions a les companyies». Durant l’any passat en van aixecar 23. Es tracta d’una infracció «molt greu» de la Llei d’estrangeria de les companyies de transport i pot suposar una multa que va des dels 5.000 als 10.000 euros. La Policia Nacional de l’aeroport va realitzar la proposta de sanció i el subdelegat del govern espanyol és qui va resoldre-la. Van ser de 5.000 euros cadascuna.

L’altra casuística que va comportar la denegació d’entrada va ser l’arribada a Girona de viatgers que resideixen al Regne Unit però que són de Bolívia. Aquests compten amb permís de residència allà, però «creuen que tenint la residència poden venir a Espanya quan en canvi, als bolivians se’ls requereix un visat», recorda Mata. D’aquests casos, la Policia considera que n’hi havia que no portaven visat per desconeixement però sospiten que també hi havia piscaresca. Creuen que alguns es volien quedar a viure a Espanya, mentre que d’altres havien tingut problemes per obtenir el visat i se’ls havia endarrerit o era massa car i «provaven si podien entrar».

En tots els casos, al final la companyia és qui va acabar essent la responsable i li va suposar una sanció de 5.000 euros. De cara a aquesta temporada del 2023, l’inspector no dubta i afirma «si hi ha reincidència» proposaran «sancions més altes perquè «ara ja estan avisats».

46 persones detingudes per documentació falsa Els policies nacionals que treballen a l’aeroport estan formats per detectar documentació falsa. Una mostra de la feina que fan a Girona és que durant el 2022 van detenir 46 persones per falsedat documental. Es tracta de persones que volien volar al Regne Unit o a Irlanda i que duien documentació alterada, sovint facilitada per grups organitzats que els donen la documentació i fins i tot els bitllets a canvi de diners. Hi ha persones que intenten com sigui anar al Regne Unit i ho proven des de diversos aeroports, ja sigui d’Espanya o la resta d’Europa. L’inspector Miguel Ángel Mata diu que la xifra de detencions del 2022 és força similar a la dels anys d’abans de la prepandèmia. Tot i això, recorda que el 2019 era més elevada perquè l’aeroport de Girona tenia vols que anaven a Marroc o Rússia. Els albanesos i els argelins són els ciutadans que més es van detenir per aquest motiu a l’aeroport de Girona, seguits dels georgians i iranians. L’inspector explica que la majoria d’aquestes persones que intenten anar al Regne Unit ho fan perquè creuen que hi trobaran feina i una vida millor. Un estafador i una «passadora» A banda d’aquestes detencions, també se’n van fer un parell que des del cos policial es consideren rellevants. Una d’elles és la d’un home que a l’agost va aterrar a Girona procedent d’Irlanda i que venia a fer turisme. Els agents van detectar en el control que tenia una ordre de detenció per part de la Interpol per una estafa de 100.000 euros als Estats Units. Els agents el van arrestar per poder-los extraditar. L’altra detenció és la d’una dona que va voler portar una família de migrants georgians a Irlanda de forma il·legal. La Policia Nacional la va sorprendre quan intentava volar acompanyant la família que viatjava amb documentació falsificada. La dona pertanyia a una banda dedicada la immigració il·legal i feia la funció de «passadora» és a dir, d’intermediària. L’inspector destaca que «no és habitual que l’aconseguim detenir perquè sovint, tot i ser la persona que facilita els documents i el viatge, no vola amb ells.»

Espanyols retornats

Durant l’any passat, el Regne Unit també va retornar quatre ciutadans espanyols que procedien de l’aeroport de Girona. Els policies del país anglosaxó, durant el control de la documentació i en el filtre de l’aeroport, van considerar que aquestes persones no anaven a fer turisme en aquell país sinó que es volien quedar a viure al Regne Unit.