La tercera fira BxCat de Girona explorarà com la tecnologia blockchain pot contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic. El certamen, que aquest 2023 passa ser d'un sol dia, es farà el 17 de maig a l'Auditori de Girona. La ciutat tornarà a convertir-se en pol de les criptomonedes, els NFTs i els metaversos (és a dir, els espais digitals immersius). La fira BxCat comptarà amb uns quaranta ponents i una trentena d'empreses participants. L'objectiu, com sempre, és difondre les potencialitats del blockchain. Aquesta tecnologia, també anomenada cadena de blocs, es basa en garantir que la informació que es comparteix és encriptada i incorruptible i, segons destaca l'organització, pot contribuir a pal·liar les conseqüències dels ciberatacs.

La tercera edició del BxCat, la fira catalana del blockchain i el metavers, es reduirà aquest any a un sol dia i se celebrarà el 17 de maig a l'Auditori de Girona. Organitzada pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), que té la seu a la ciutat, la fira comptarà amb una quarantena de ponents, trenta empreses expositores i espera rebre uns 500 assistents.

El certamen se centra a difondre el blockchain, les tecnologies descentralitzades i les potencialitats del metavers. "Està pensat per acollir professionals i empreses amb poc coneixement d'aquesta tecnologia, amb ponències i taules rodones protagonitzades per experts, però que tenen la missió de fer el contingut accessible per al públic no tecnòleg", destaca el CBCat.

Durant la jornada, entre d'altres, es parlarà sobre criptomonedes, sobre NFTs i sobre espais digitals immersius. Però també sobre la seguretat que ofereix el blockchain davant els ciberatacs o sobre de quina manera les aplicacions d'aquesta tecnologia poden contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic.

"És vital que les empreses de Catalunya entenguin els beneficis i els casos d'ús de la tecnologia blockchain, perquè només així aconseguirem que l'adoptin", explica el responsable del CBCat Albert d'Anta. "A l'última edició, els metaversos ja van tenir un gran protagonisme, i aquest 2023 no serà diferent; des del CBCat defensem que la tecnologia blockchain és essencial per a l'existència dels metaversos, per la creació d'una economia o per als actius digitals que els usuaris han de poder adquirir i intercanviar dins aquests entorns", afegeix d'Anta.

Ponències i demostracions

L'eix central de la BxCat seran les conferències i taules rodones, que es faran a la sala simfònica de l'Auditori. Però també hi haurà un espai de 'networking' per als assistents, amb estands d'una trentena d'empreses, una zona d'exposició i demostració dels seus productes i un escenari secundari on les diferents firmes podran donar-se a conèixer.

Seguretat i transparència

"Les empreses han de veure que apostar pel blockchain és apostar per la seguretat i la transparència del seu negoci; en un context on, malauradament, els ciberatacs estan a l'ordre del dia, invertir per implementar solucions digitals descentralitzades és clau i essencial per garantir la seguretat del nostre funcionament", afirma la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca. I subratlla: "De fet, aquesta transparència que ens proporciona la blockchain ens permet contribuir a construir processos més ambientalment sostenibles mitigant els efectes del canvi climàtic".

Sector tecnològic

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirma que la consolidació de la fira és, precisament, una de les conseqüències que comporta que la seu del CBCat estigui a la ciutat. "És important acostar les últimes novetats tecnològiques a tot el teixit productiu i social de la ciutat, perquè aquesta és la base sobre la qual construir el progrés del dia de demà, generant un ecosistema que afavoreix tot el sector tecnològic que s'està consolidant a Girona", diu Madrenas.

Per la seva banda, el diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona Jordi Xargay posa en valor que la BxCat és "un esdeveniment referent al nostre país", que ajuda a "conèixer i difondre" el blockchain, "una tecnologia d'avantguarda fins fa poc desconeguda, i que cada dia més es troba a les nostres vides". Les entrades per a la tercera edició de la fira ja es poden comprar a la web del BxCat a partir de 13 euros.