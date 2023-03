Ahir van arribar els primers vols de la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona i, amb ells, van aterrar els primers turistes a la ciutat. Nuremberg, Londres, Viena, Brussel·les, Cork... Són algunes de les ciutats des de les quals van partir els primers turistes que van trepitjar la terminal gironina.

La varietat de llocs d’origen i edats dels turistes que arribaven a l’aeroport també va quedar reflectida amb els motius dels seus respectius viatges a terres gironines. Constantine Hellwig, turista alemany que va arribar acompanyat de la seva dona i el seu fill petit, explica que el motiu principal del seu viatge a Girona és el ciclisme. «Estarem quatre dies a Girona i quatre dies a La Pera gaudint de les rutes amb bicicleta i dels paisatges que hi ha en aquests indrets» assegura el turista alemany.

En contraposició, Thi Ngoc Anh Tran, de 21 anys, ha vingut des del Vietnam per visitar els museus de la Ciutat Comtal. «Vaig viatjar a Europa per estar amb les meves amigues que viuen a Alemanya i ara hem vingut a Barcelona per visitar els museus que hi ha a la ciutat» explica la jove.

Els retrobaments familiars també són una de les causes més comunes dels viatges. Aquest és el cas d’Atanas Vladimirov, que va viatjar des de Nuremberg fins a Girona per estar amb la seva família en un dia molt especial. «He vingut per primer cop a Girona per celebrar l’aniversari de la meva neta, que porta anys vivint aquí» diu Vladimirov.

Fer escala per anar a Barcelona

Alguns dels turistes que van arribar ahir a l’aeroport de Girona ho van fer perquè no hi havia més vols disponibles per viatjar des del seu país d’origen fins a Catalunya. «Nosaltres volíem passar uns dies de vacances a Barcelona i des de Nuremberg no hi havien vols directes fins a l’aeroport del Prat i per això hem fet escala a Girona» expliquen Nina Kutuyeva i Florian Zippel, parella de turistes alemanys.

L’aeroport de Girona com a nexe internacional és una realitat que se seguirà mantenint, però l’objectiu seria obrir-se a destinacions espanyoles, com ara Madrid o Sevilla. «Fins fa poc, érem l’únic aeroport de l’Estat on tots els vols eren internacionals», va explicar el director de l’aeroport, Vicent Pallarés, en una roda de premsa fa uns dies.

Fins fa poc, l’aeroport de Girona era l’únic aeroport de l’Estat on tots els vols eren internacionals Vicent Pallarés - Director de l'aeroport de Girona

Nuremberg, Londres, Viena, Brussel·les o Cork són les localitats d’origen dels primers turistes arribats

Una temporada prometedora

Durant els mesos de març i abril, a l’aeroport de Girona hi haurà 14 rutes. Al maig s’hi incorporaran els vols xàrter i a partir del juny Ryanair tindrà dos avions de base a la terminal gironina i oferirà 29 rutes. A partir del juliol, però, aquesta programació encara creixerà més fins arribar a les 38 rutes, les mateixes que hi havia l’estiu passat, amb un tercer avió de Ryanair fent base a Girona. Segons Pallarés, la programació «creix progressivament» igual que també ho farà la temporada turística a la demarcació de Girona.

Pallarés també va anunciar que aquest estiu serà «una bona temporada» i que preveuen tancar el 2023 amb un increment del 12% de passatgers respecte a aquest any. Malgrat tot, encara no s’arribaran als mateixos nivells del 2019, abans de la pandèmia. Tot i així, Pallarés va destacar que el més important «és aconseguir que els avions que volin de Girona vagin plens tal com ha passat aquest hivern on les ocupacions dels vols oscil·laven al voltant del 85 i el 90%».