Els autobusos turístics que s'aturin a Girona hauran de fer-ho al vial que hi ha entra la zona de la Copa i el pont de l'Avinguda de França, ja passada la rotonda. Ho ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament local, Turisme i Ocupació de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana. En aquest punt, ja senyalitzat i amb espai per a un màxim de tres vehicles, els passatgers podran baixar i anar a visitar la ciutat.

En aquest emplaçament no hi ha veïns que puguin trobar algun inconvenient amb la presència dels busos. El nou espai començarà a funcionar a finals de setmana. Hi haurà un horari autoritzat per fer-lo servir: de les nou del matí a les nou del vespre, de dilluns a diumenge. A la resta d'hores, s'hauria d'utilitzar els altres estacionaments autoritzats: l'aparcament del pavelló de Fontajau i l'estació soterrada del parc Central.

Per on travessar el riu

A poca distància tenen els ponts per travessar el riu Onyar i ja són al Barri Vell. Això sí, els autobusos no podran quedar aturats en aquest vial i els conductors hauran de deixar el vehicle a l'aparcament del pavelló de Fontajau. La nova ubicació s'ha consensuat amb les associacions de guies turístics. Plana ha indicat que, de moment, és una prova i que si no fructifica se'n buscaria una altra. Els visitants hauran d'entrar al casc antic pel pont de Sant Fèlix, que desemboca al cul de la lleona.

És una nova ubicació després que les anteriors havien aixecat polseguera i polèmica en alguns sectors. A Pedret els veïns no ho acabaven de veure bé i a Fontajau i a l'estació soterrada del parc Central, els guies turístics consideraven que quedava massa lluny pels clients. La patronal dels conductors tampoc considerava que cap dels llocs fos òptim.

L'origen de tot

Tot plegat després que fa uns anys, l'Ajuntament decidís eliminar els punts històrics de parada dels autobusos turístics, al carrer Berenguer Carnisser (sota les vies) i al passeig Canalejas, en considerar que col·lapsaven el passeig i els ponts més propers. L'espai es va destinar a places d'aparcament per a residents del Barri Vell.

“L’objectiu d’aquesta mesura és continuar donant diverses portes d’entrada al Barri Vell i, d’aquesta manera, diversificar i redistribuir l’arribada de turistes per dinamitzar diferents zones comercials de la ciutat, com el barri de Pedret i el burg de Sant Pere. Estem davant d’una prova pilot i, en aquest sentit, treballarem conjuntament amb els operadors turístics un protocol per al bon funcionament del nou baixador. Finalment, aquest punt s’ha establert aquí atès que impactarà el mínim als veïns i veïnes de la ciutat” ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.