L’Ajuntament de Girona va fent tràmits per construir la cinquantena de pisos de protecció oficial pels joves al barri de Can Gibert del Pla. Ahir es va signar amb l’empresa concessionària, Visoren SL, la cessió dels terrenys on s’ubicaran els edificis amb l’objectiu de començar les actuacions de la promoció, construcció i gestió dels habitatges. Un cop s’atorgui la llicència d’obres a la companyia, aquesta tindrà un màxim de tres anys per executar totes les tasques pertinents.

Girona adjudica la construcció de 49 pisos de protecció oficial per a joves a Santa Eugènia L’edifici s’aixecarà en un solar, en els números 72-74 del carrer les Agudes. Aquest, constarà de cinquanta immobles i un local i tindrà una persona que s’ocuparà de la gestió del bloc. Per altra banda, els pisos aniran destinats a joves d’entre 18 i 34 anys, que faran servir l’immoble de forma habitual i permanent. En tot cas, només estaran disponibles per llogar. «Aquesta promoció neix de la necessitat del jovent de poder emancipar-se sense que hagin de marxar de Girona», explicava la regidora d’Habitatge, Annabel Moya. La construcció d’aquests edificis permetran augmentar el parc d’habitatge públic a la ciutat, on actualment hi ha 200 habitatges d’aquestes característiques. Moya també va apuntar que «ens hem esforçat a impulsar i reactivar les polítiques d'habitatge a la ciutat, i hem portat a terme accions per garantir el dret a l’habitatge, donant resposta a l’emergència habitacional de la nostra ciutat». Per altra banda, l'alcaldessa, Marta Madrenas, detallava que «des de l’Ajuntament hem treballat per trobar solucions al repte de l’accés a l’habitatge, amb diverses accions encaminades a ampliar el parc d’habitatge públic. Aquesta promoció és especialment important perquè va destinada a la gent jove, perquè tinguin opció a tenir un lloguer assequible i tinguin facilitats per emancipar-se. Confiem que en tres anys aquests pisos siguin una realitat».