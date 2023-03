L'Ajuntament de Girona, a través del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions ha posat a disposició de la ciutadania un total de 452.017 unitats d'informació al llarg de l'any passat. Són documents de diferents tipus, siguin procedents de la mateixa administració, de donacions de fons personals o de mitjans de comunicació locals amb els quals es mantenen convenis.

Entre tots el material tractat destaquen 24.399 documents fruit de la intervenció, entre d'altres, del fons de l'Ajuntament i dels fons personals de Maria Àngels Feliu, Guillem Soler Gatvillaró i Josep Tharrats. També hi ha 380.148 documents arribats dels fons fotogràfics Valentí Fargnoli-Arxiu Mas i Marcel Prats i els audiovisuals de Televisió de Girona i Ràdio Girona, entre altres. A part, hi ha 11.225 publicacions entre monografies i premsa històrica gràcies a la tasca duta a terme per la biblioteca especialitzada de l'Arxiu Municipal.

El fet que la gran majoria del material estigui disponible a través d'internet ha fet que s'hagin portat a terme més d'un milió de pàgines consultades, a part d'uns 45.000 usuaris. Aquests, s'han de sumar a les 3.554 consultes ateses i 4.159 sol·licituds de reproducció. Per altra banda, l'Ajuntament va publicar fa unes setmanes un recurs web per catalogar conjuntament amb la ciutadania més de 300 documents sobre ajudes a les donzelles.

L'alcaldessa, Marta Madrenas explicava que «no és per casualitat que aquest servei sigui un referent mundial, sinó que és pel compromís del govern municipal destinant una bona partida pressupostària a l’arxiu i també per tenir al capdavant professionals que treballen en el coneixement, per adquirir-lo i transferir-lo. La tasca de l’arxiu és una ciència poc reconeguda, però no ens podem oblidar que és la nostra memòria. Com explicarem qui som i d'on venim si no tenim uns arxius ben treballats? També vull posar en valor l'esforç extraordinari d'obrir les portes de l'arxiu a la ciutadania, i la confiança que aquesta té cap al servei a l’hora de cedir el seu patrimoni».

Madrenas juntament amb el cap de l’SGDAP, Lluís-Esteve Casellas, el cap de la Secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual, David Iglésias, i l’arxivera de l’Arxiu Històric Anna Gironella, han presentat aquest matí la feina del servei durant el 2022, que es tradueix en 494 accions d’acord amb el Pla Estratègic 2019-2023.