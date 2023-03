L'Ajuntament de Girona ha fet un pas més per construir 50 pisos de protecció oficial destinats a joves en un solar del barri de Can Gibert. Després d'aprovar-ho per ple, el consistori ha signat avui el dret de superfície dels terrenys a l'empresa Visoren SL per un termini de 75 anys. Serà ella l'encarregada d'aixecar l'edifici i de gestionar-lo durant aquest temps. Es preveu que la promoció, destinada a joves d'entre 18 i 34 anys, s'enllesteixi d'aquí a tres anys. El bloc es construirà en un solar situat als números 72-74 del carrer de les Agudes. "Aquesta promoció és especialment important perquè va destinada a la gent jove, perquè tinguin opció a un lloguer assequible i facilitats per emancipar-se", ha dit l'alcaldessa, Marta Madrenas.

En la mateixa línia, la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, ha afegit que "aquesta promoció neix de la necessitat del jovent de poder emancipar-se sense que hagin de marxar de Girona". L'edifici constarà de 50 pisos i un local. A més, hi haurà una persona que s'encarregarà de la gestió del bloc. Els pisos -tots, de lloguer- aniran destinats a joves de 18 a 34 anys, per a ús de domicili habitual i permanent. A partir d'ara, un cop se li concedeixi la llicència d'obres, Visoren SL tindrà un termini màxim de tres anys per aixecar el bloc. L'Ajuntament ha prioritzat que l'edifici es faci amb criteris de sostenibilitat. El dret de superfície del solar municipal s'ha atorgat per 75 anys i no inclou pròrroga. Així que, un cop acabi el termini, la promoció revertirà a l'Ajuntament de Girona. El bloc permetrà ampliar el parc d'habitatge públic de Girona, que actualment compta amb uns 200 habitatges.