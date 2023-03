Inhabitable. Així és com va quedar un pis ocupat de Salt aquest diumenge arran d'un incendi.

El foc es va declarar al voltant de tres quarts de dues de la matinada en un habitatge ocupat de la primera planta d'un bloc de pisos del número 20 del carrer Josep Irla.

Els Bombers i la Policia Local de Salt es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Un cop allà, els efectius de les tres dotacions dels Bombers van veure que el foc estava concentrat en un dels pisos i que els ocupants i alguns veïns es trobaven fora de l'edifici, segons informen des del cos.

Van ventilar l'escala que havia acumulat una mica de fum i posteriorment, després de fer tasques de ventilació, van accedir a dins el pis.

Van extingir les flames i posteriorment, van certificar que l'incendi havia afectat totalment un dormitori de l'habitatge. L'alta temperatura i el fum també van causar greus destrosses a la resta de l'habitatge.

Al cap d'un parell d'hores el servei es va donar per finalitzat. Tot i això, el diumenge el migdia -a quarts d'una- els Bombers van haver d'anar el mateix edifici perquè en un garatge de la planta baixa hi havia aigua i que procedia del pis de dalt. Després de fer-ne una revisió, van comprovar que un dels baixants s'havia desfet per l'alta temperatura.

Els tècnics municipals han fet una revisió a l'habitatge sinistrat i segons asseguren des del consistori, és totalment inhabitable.