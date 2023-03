L'Ajuntament de Girona ha anunciat aquest dimecres que busca gent gran per ampliar el projecte de convivència intergeneracional després dels bons resultats obtinguts amb la primera parella al llarg de sis mesos. El projecte consisteix a ajuntar persones de més de 65 anys que viuen soles amb estudiants menors de 35 anys perquè visquin juntes. Des de fa sis mesos la Montserrat Mateu conviu amb la Sophia Cano, una estudiant. Mateu ha assegurat que en aquest mig any ha notat una "millora notable de la qualitat de vida". Per la seva banda, Cano ha remarcat que l'Ajuntament de Girona treballa perquè les dues persones encaixin i això fa més fàcil la convivència.

La proposta de Girona Conviu es va anunciar el 2 de març al centre cívic del Barri Vell i el Mercadal. De moment, ja fa mig any que hi ha una parella que conviuen juntes. Es tracta de Montserrat Mateu, major de 65 anys i que fins ara vivia sola, i Sophia Cano, una estudiant menor de 35 anys que no tenia habitatge. La regidora d'Habitatge i Joventut de Girona, Annabel Moya, ha recordat que el projecte encara està en "una fase inicial" però demana a les persones grans que vulguin participar-hi que s'hi apuntin. El projecte forma part del Servei d'Habitatge Jove de l'Ajuntament de Girona. Està pensat perquè el col·lectiu estudiant pugui accedir ràpidament a un habitatge, al mateix temps que la gent gran que viu sola tingui més companyia. El consistori fa un seguiment i actua de mediador entre les dues parts, sense implicar-se en la relació contractual que puguin tenir gent gran i joves. De moment, encara funciona com a prova pilot, però Moya ha anunciat que volen fer créixer la iniciativa. Montserrat Mateu ha recomanat a les persones que viuen soles que hi participin perquè tot i que va començar amb "un cert respecte" pel fet de posar gent desconeguda a casa, al final ha descobert una "millora notable de la qualitat de vida". Per la seva banda, Sophia Cano ha assegurat que el "filtre previ" que fa l'Ajuntament de Girona és "molt important" perquè garanteix que les dues persones es portin bé. Per apuntar-se en el programa, cal complir amb alguns requisits. Per una banda, a la gent gran es demana que siguin majors de 65 anys, que siguin autònoms, visquin sols i siguin titulars de l'habitatge o d'un contracte de lloguer. A més han de tenir una habitació lliure que tingui les condicions necessàries perquè un estudiant pugui viure-hi.