La plataforma Girona pel Clima ha anunciat el trencament de la col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, que tenia per objectiu elaborar el Pla de Transició Ecosocial a la ciutat. Des de la plataforma recorden que a Girona, arran de les manifestacions per la justícia climàtica de l’any 2019, les entitats i col·lectius de la ciutat, sota el paraigües de Girona pel Clima, van "aconseguir arrancar" un compromís ferm de tot el Consistori per tirar endavant la Declaració d’Emergència Climàtica i un Pla de Transició Ecosocial participatiu i inclusiu. Exposen que l'Ajuntament va entomar el "repte", a priori, apunten des de la plataforma, "des de la responsabilitat, la serietat i el convenciment", conjuntament amb les entitats i col·lectius de la ciutat, que ens van implicar de ple en aquest procés per acabar obtenint un Pla que fos un full de ruta de totes les polítiques presents i futures a la ciutat. "Una mirada endavant per fer front a l’Emergència Climàtica, que garantís que ningú quedés enrere", assenyalen.

"No aporten res"

Tot i això, consideren que després de més de tres anys treballant conjuntament, amb una pandèmia pel mig, i a les portes d’una nova legislatura, els col·lectius han decidit plantar-se i denunciar que "aquest procés no s’ha fet d’acord amb els compromisos presos pel Ple". De fet, afirmen que "no s’ha arribat a elaborar cap pla" i que "només s’ha arribat a fer un procés participatiu, que ha quedat reflectit en un document incipient amb un conjunt d’accions sense coherència que no aporten res de nou respecte d’altres documents que sí que s’han acabat aprovant com a plans amb anterioritat", com el PACES, que diuen que "pràcticament ni s’ha executat des de que es va elaborar".

Des de la plataforma sostenen que "mentre nosaltres hem invertit temps, energies i il·lusió en intentar tirar endavant el Pla de Transició Ecosocial de Girona, amb les nostres limitacions, des del govern municipal no s’ha prioritzat, ni s’hi ha cregut, ni s’han posat tots els mitjans necessaris". "Per si això no en fos prou, a més, s’han seguit fent polítiques continuistes i retardistes, que en cap cas han anat encaminades a fer front aquesta situació d’Emergència", insisteixen.

Turisme i totxo

A més a més, lamenten que "aquest govern ha mostrat, i segueix mostrant, una irresponsable indiferència davant la crisi ecosocial a la que ens trobem i la necessitat urgent d’actuar". Per exemple, expliquen que "seguir amb un projecte de ciutat encaminat i basat en el turisme, la hipermobilitat de cotxe i aeroport, en la cultura de festivals i hiperconsumisme, del totxo, l’especulació", entre altres "no és el model que volem, ni ajuda a avançar cap als objectius d’emissions 0".

I continuen indicant que es tracta d'un projecte de ciutat que "expulsa les seves veïnes i petits comerços, que persegueix els projectes d’autogestió i cultura popular, que no incentiva les iniciatives comunitàries ni de l’economia social i solidària, que no promociona el transport públic limitant l’ús del vehicle privat de combustió, que no garanteix els subministres bàsics a la seva població… no és el nostre model, ni ens permet afrontar el context de crisi climàtica, energètica i social que tenim davant". I conclouen que "aquest model esponsoritzat pels diferents partits que han governat Girona els darrers anys, així com altres administracions supramunicipals, no és el que garantitzarà assolir els compromisos internacionals en matèria de canvi climàtic, ni acabar amb les desigualtats creixents".