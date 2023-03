L'Associació de Veïns de Sant Ponç ja ha recollit 500 firmes en contra de la discoteca i sala de concerts que es vol obrir al pont de la Barca, sota el nom de sala Alter i que impulsa l'empresari Kim Riera. L'entitat continua recollint signatures a la Farmàcia Nebot. No és l'únic barri de Girona que recull firmes en contra d'aquest equipament d'oci, també es preveu fer, a partir de la setmana vinent el barri de Fontajau.

Les dues associacions de veïns temen l'impacte en la mobilitat i l'incivisme que pot generar-se a l'exterior del recinte on es projecta aquest negoci, que ha obtingut diversos vistiplaus per engegar la sala de festes, com ara de l'Agència Catalana de l'Aigua, després que es construís un mur antiinundacions.