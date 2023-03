Segons un estudi que ha publicat la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona, el 75% del consum d'aigua de la ciutat va ser per ús domèstic durant l'any 2021. En aquest cas, es van consumir un total de 5.705.087 m3 d'aigua, dels quals 4.292.146 van provenir dels habitatges. Mentrestant, el 15% del consum correspon a activitats econòmiques (862.299 m³) i el 4,8% a grans consums industrials (276.847 m³). També les fonts i el reg d'espais verd i jardins (160.027 m³), els equipaments municipals (111.683 m³) i les escomeses d'incendi (2.085 m³) tenen petit un percentatge en aquest consum d'aigua.

Mas Xirgu és, del llarg, el sector de la ciutat amb més consum per habitant, amb un total de 165,21 m³ per persona. El segueixen, però ja de lluny, les zones de Montjuïc (59,97 m³) i Palau (57,29 m³). Per altra banda, les Pedreres (13,64 m³ per habitant), Font de la Pólvora (19,58 m³) i La Creueta (26,07 m³) són els sectors amb menys consum per habitant.

En canvi, pel que fa a les activitats econòmiques i industrials, els consums més elevats el 2021 es van trobar a Sant Ponç (2.527,03 m³ per activitat), Pla de Campdorà (1.765,50 m³) i Palau (1.204,86 m³). A l'altre costat, a Torre Gironella (19,80 m³), Les Pedreres (28,20 m³) i Font de la Pólvora (45,05 m³) és on es va consumir menys aigua dins l'àmbit d'activitats econòmiques i industrials.

La metodologia

L'objectiu de l'estudi és quantificar el consum d'aigua potable de xarxa a la ciutat de Girona i localitzar-lo sobre el territori. Tot això, és possible gràcies a diverses fonts de dades: el cens d'usuaris i usuàries abonats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter; el cens d'edificis i locals; el Padró municipal d'habitants i el cens d'activitats de l'Ajuntament de Girona.

Per a elaborar l'anàlisi, s'ha considerat objecte d'estudi el subministrament de la xarxa en baixa, que inclou els comptadors amb tarifa domèstica, industrial, d'activitats econòmiques, municipal i d'hidrants d'incendi. Aquest consum municipal s'ha diferenciat, a més, en l'aigua que es destina al reg de jardins, les fonts i els equipaments municipals.

A partir d'aquesta informació es pot calcular el consum total de la ciutat i el consum per tipus de tarifa i, altrament, també es poden ubicar els consums al territori i realitzar els plànols localitzant aquests consums i les tarifes per sector, així com per illa, en els casos de consums en zona urbana edificada. Amb la localització per sector del nombre d'habitants i activitats es pot fer la comparació d'aquests amb el consum d'aigua del mateix sector.